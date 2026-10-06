Resumen: Falleció a los 92 años el reconocido cantante lírico y romántico Víctor Hugo Ayala, recordado por éxitos como 'Camino Verde' y su magistral interpretación del Himno Nacional.

Luto en la música nacional: se apagó la voz de Víctor Hugo Ayala, ícono del romanticismo en Colombia

Minuto30.com .- El país despide a una de sus voces más prodigiosas. A los 92 años de edad falleció el maestro Víctor Hugo Ayala, reconocido cantante lírico y romántico que marcó una época dorada en la industria musical colombiana. Su partida deja un vacío invaluable en el patrimonio cultural y artístico de la nación.

Nacido en Bogotá el 13 de junio de 1934, Ayala construyó una prolífica e ininterrumpida carrera artística que se extendió por más de cinco décadas. Su inconfundible registro vocal no solo le permitió brillar en los escenarios, sino también quedar inmortalizado en la memoria colectiva del país como una de las mejores voces que ha interpretado el Himno Nacional de Colombia.

Un legado de éxitos y récords discográficos

Durante su medio siglo de trayectoria, el maestro Ayala logró consolidar un repertorio que enamoró a múltiples generaciones. Canciones como ‘Camino Verde’, ‘Si te vuelvo a besar’ y ‘La quiero porque la quiero’ se convirtieron en himnos del romanticismo que sonaron incansablemente en las emisoras de toda América Latina.

Su talento estuvo estrechamente ligado a la época dorada de la industria fonográfica nacional. Ayala fue una de las figuras estelares del sello Sonolux, una de las compañías discográficas más importantes en la historia de Colombia, con la cual alcanzó cifras de ventas históricas que lo consolidaron como un ídolo de multitudes.

Hermetismo sobre su partida

Hasta el momento de esta publicación, no se han dado a conocer oficialmente las causas de su deceso. Los familiares y el círculo íntimo del artista han mantenido total reserva y no han entregado declaraciones públicas sobre los detalles de sus exequias.

Seguidores, colegas del gremio artístico y autoridades culturales han comenzado a expresar sus condolencias a través de redes sociales, recordando al maestro bogotano como un pilar fundamental en la historia de la música romántica colombiana.