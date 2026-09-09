Resumen: La nueva canción fue anunciada por Maluma a través de sus redes sociales, donde primero mantuvo en secreto la identidad de su compañera. Horas después, confirmó que se trata de Shakira y reveló que el sencillo llevará por nombre Agua y estará disponible el próximo 17 de septiembre. El lanzamiento se suma a las anteriores colaboraciones de los artistas, Chantaje y Clandestino.

¡Shakira y Maluma están de vuelta! Después de ocho años, los artistas sorprenden con una nueva colaboración

Shakira y Maluma volverán a compartir créditos musicales con Agua, una canción que llegará a las plataformas digitales el próximo 17 de septiembre de 2026. El proyecto fue confirmado por el cantante paisa mediante una publicación que inicialmente mantuvo en secreto la identidad de la artista que lo acompañaría.

La expectativa comenzó con una fotografía publicada en las historias de Instagram de Maluma. En la imagen se observaban dos siluetas frente a una ventana iluminada: una mujer de pie y un hombre sentado en una silla. La escena, cuidadosamente presentada para no revelar el rostro de la acompañante, estuvo acompañada por el mensaje: “Mañana anuncio nueva colaboración”.

La incógnita se mantuvo durante varias horas, hasta que el artista compartió una nueva fotografía en la que finalmente apareció junto a Shakira. La producción conserva el escenario de la primera imagen, con las cortinas de estampado de tigre y la misma silla, aunque esta vez ambos intérpretes aparecen claramente identificados.

La fotografía promocional también guarda una relación visual con el nombre del sencillo. El reflejo de los artistas sobre el piso crea la apariencia de una superficie de agua, mientras que la iluminación cálida domina toda la composición.

Junto a la imagen, Maluma escribió “Nos fuimos Mundialllll ”. La publicación confirmó además el título de la canción y su fecha de estreno.

Por ahora, los intérpretes no han revelado detalles sobre el sonido de Agua, su proceso de producción o la posibilidad de que el sencillo tenga un videoclip. Tampoco se ha informado qué sello discográfico estará a cargo del lanzamiento.

Una colaboración que retoma una historia musical

La nueva canción representa el tercer encuentro profesional entre ambos artistas. Su primera colaboración fue Chantaje, lanzada en 2016, mientras que en 2018 volvieron a trabajar juntos en Clandestino.

Ambos temas alcanzaron una amplia repercusión internacional y establecieron una fórmula que ahora tendrá una nueva oportunidad con Agua. La diferencia es que esta vez el anuncio llegó después de varios años sin una canción conjunta, lo que explica parte de la expectativa generada entre sus seguidores.

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Algunos seguidores también aprovecharon el anuncio para pedir que los dos artistas realicen un proyecto de mayor extensión. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación de un álbum conjunto ni de otros lanzamientos relacionados con esta colaboración.

El giro de Maluma hacia el talento colombiano

El lanzamiento de Agua coincide con una etapa en la que Maluma ha hablado de una transformación en sus prioridades profesionales. En una entrevista para el programa All-Access, de Univisión, el cantante explicó que durante una parte de su carrera estuvo muy enfocado en conseguir colaboraciones con artistas estadounidenses.

Según relató, aquella búsqueda estaba relacionada con la idea de alcanzar el llamado “sueño americano”. Con el tiempo, esa perspectiva cambió y comenzó a darle mayor importancia a la escena musical de su propio país.

El artista vinculó esta nueva mirada con Loco por volver, trabajo que, de acuerdo con sus declaraciones, le permitió reconectarse con sus raíces y replantear el rumbo que quería darle a su carrera.

En esa conversación, Maluma destacó su interés por acompañar a las nuevas generaciones de artistas urbanos colombianos. Su intención, explicó, está ahora más relacionada con el desarrollo del talento local que con la necesidad de buscar constantemente referentes o tendencias en Estados Unidos.

Para el cantante, esta decisión también tiene un componente familiar. Al hablar del “sueño colombiano”, hizo referencia a sus propias aspiraciones y a las de su familia, especialmente a sus abuelos, como parte de las razones que lo llevan a mantener una conexión más cercana con sus raíces.

Aunque ha manifestado ese interés por fortalecer la música de su país, Maluma continúa participando en proyectos de alcance internacional. Una muestra reciente es Cuerpo (Tumabo), colaboración que realizó con Beyoncé.

Ahora, el artista prepara un nuevo lanzamiento internacional, esta vez acompañado por Shakira. El resultado de esta tercera colaboración entre los dos colombianos podrá escucharse desde el 17 de septiembre, cuando Agua llegue oficialmente a las plataformas digitales.