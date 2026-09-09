Resumen: Un tribunal de Turbo absolvió al influenciador Javier Arias Stunt al no probarse la propiedad de las armas halladas en Necoclí.

¡Absuelto el de la Cybertruck! La decisión de la justicia que libra de culpa a Javier Arias ‘Stunt’

El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Turbo absolvió a Javier Arias Castañeda, conocido en las plataformas digitales como Javier Arias Stunt, dentro del proceso penal que se le adelantaba por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo o de defensa personal.

La determinación obedeció a la incapacidad probatoria del ente acusador para atribuirle al generador de contenido la tenencia del material bélico incautado.

Las investigaciones se remitían al pasado 12 de marzo en el corregimiento El Totumo, municipio de Necoclí, donde las autoridades hallaron cinco armas de fuego y abundante munición en un predio donde se encontraban cinco ciudadanos más, situación que impidió individualizar la propiedad de las evidencias.

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A través de sus canales digitales, el empresario celebró la notificación judicial emitida por el tribunal y agradeció la labor de su equipo de defensa.

Durante la intervención en sus redes, Javier Arias Stunt cuestionó el manejo informativo que se le dio al operativo policial tras su detención inicial y aseguró que continuará adelantando sus actividades comerciales e iniciativas comunitarias en el departamento de Antioquia.

Aunque el imputado acreditó desde las primeras diligencias la procedencia legal de más de $200 millones de pesos confiscados en el procedimiento, permaneció vinculado formalmente hasta la última audiencia programada por el tribunal. Tras el fallo que lo exime de responsabilidad penal, la figura mediática festejó su libertad exhibiendo la adquisición de nuevos vehículos importados de alta gama ante sus miles de seguidores.

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