Resumen: Shakira y MrBeast conversaron sobre la posibilidad de impulsar juntos un proyecto educativo en Colombia, luego de que la cantante le propusiera construir más escuelas. El diálogo ocurrió durante la final del Mundial 2026 y tomó fuerza tras la publicación de un video del creador de contenido. La propuesta se conoció mientras Shakira también adelanta iniciativas para apoyar la recuperación de infraestructura educativa en el Chocó.

¡Shakira no perdió la oportunidad! Le propuso a MrBeast construir escuelas en Colombia

Una conversación entre Shakira y el creador de contenido estadounidense Jimmy Donaldson, conocido como MrBeast, volvió a generar interés después de que el empresario compartiera imágenes del encuentro en uno de sus videos.

El diálogo ocurrió el pasado 19 de julio, durante la final del Mundial 2026, cuando ambos coincidieron en el evento y hablaron brevemente sobre la posibilidad de desarrollar un proyecto conjunto en Colombia.

MrBeast fue quien se acercó inicialmente a la cantante para plantearle la idea de trabajar juntos. “Hola, Shakira, ¿y si hacemos algo juntos?”, le preguntó. La artista aceptó la propuesta y decidió llevarla hacia una iniciativa relacionada con la educación en su país: “Claro, hagamos algo juntos. ¿Qué te parece en Colombia?”.

Cuando el creador de contenido quiso conocer qué tipo de proyecto podrían realizar, Shakira fue directa con su propuesta: “Hay que hacer más escuelas”. La cantante explicó que existen niños que no tienen acceso a una institución educativa y planteó que el proyecto pudiera desarrollarse en Colombia.

Barranquilla fue mencionada como una posibilidad

En medio del intercambio también intervino el actor estadounidense Tom Cruise, quien se encontraba cerca de ellos. Su participación llevó la conversación hacia Barranquilla, ciudad natal de Shakira.

“Sí, tenemos muchos niños que no van a la escuela, no pueden. Barranquilla. Tom Cruise dice que en Barranquilla está bien”, relató la artista durante la conversación.

Nuevo video de Shakira y Mrs Beast #shakira pic.twitter.com/5HfvV9Nwor — ShakiraBarranquilla (España) (@sweetycary) August 25, 2026

El encuentro dejó planteada la posibilidad de que Shakira y MrBeast unan esfuerzos para impulsar la construcción de escuelas. Sin embargo, hasta ahora lo que se conoce públicamente es la conversación registrada en el video y la propuesta que surgió durante ese momento.

La publicación de las imágenes tomó fuerza en redes sociales porque se conoció semanas después del encuentro y coincidió con los días posteriores al terremoto que afectó varias regiones de Colombia. No obstante, ambas situaciones ocurrieron en momentos diferentes: la conversación entre los dos se produjo antes del devastador sismo.

Shakira mantiene su trabajo por la educación

La propuesta planteada a MrBeast coincide con una de las principales líneas de trabajo social de Shakira. A través de la Fundación Pies Descalzos, la artista ha desarrollado iniciativas relacionadas con la educación y el acceso de niños y jóvenes a espacios adecuados para su formación.

En los días posteriores al terremoto, la cantante también anunció acciones específicas en el departamento del Chocó. Durante una visita a Quibdó, informó que dedicaría esfuerzos a la recuperación de la Universidad Tecnológica del Chocó y que, junto con el empresario Howard Buffett y la Fundación Pies Descalzos, buscaría construir diez colegios en el departamento.

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“Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó (…) Howard va a ayudarnos con (la Fundación) Pies Descalzos a construir diez escuelas nuevas en el Chocó, por eso era tan importante traerlo, por eso era tan importante venir hoy”, manifestó la cantante durante su visita.

En esa misma intervención, Shakira insistió en la importancia de que los menores puedan regresar a las aulas: “cada día que los niños no van a la escuela, es un día en que pausamos su futuro, y eso no lo podemos permitir”.

Estos anuncios corresponden a acciones posteriores al encuentro con MrBeast y están relacionados específicamente con la emergencia ocasionada por el terremoto, por lo que no hacen parte del proyecto que ambos conversaron durante la final del Mundial.

MrBeast ya ha realizado proyectos en Colombia

El creador de contenido estadounidense también tiene antecedentes de iniciativas sociales en el país. En 2025 estuvo en La Guajira como parte de Team Water, proyecto mediante el cual promovió la instalación de infraestructura para facilitar el acceso a agua potable a una comunidad wayuu.

De acuerdo con la información entregada sobre aquella iniciativa, la obra permitió beneficiar a más de 1.000 personas. Este antecedente se suma a los diferentes proyectos de carácter filantrópico que MrBeast ha impulsado en distintos lugares del mundo.

Por ahora, la conversación con Shakira deja abierta la posibilidad de una futura colaboración enfocada en infraestructura educativa. La idea que surgió durante aquel encuentro apuntó a Colombia y tuvo a Barranquilla como una de las ciudades mencionadas, aunque no se han conocido públicamente más detalles sobre la eventual ejecución del proyecto.

Mientras tanto, Shakira continúa con las acciones anunciadas para apoyar la recuperación de infraestructura educativa en el Chocó, una iniciativa que surgió después del terremoto y que cuenta con el respaldo de Howard Buffett y la Fundación Pies Descalzos.