¡Se apagó una figura del vallenato! Murió Fabio Torres, ‘El Rector’, amigo cercano de Silvestre Dangond

Resumen: Fabio Andrés Torres Molina, conocido como ‘El Rector’, falleció a los 42 años en Valledupar luego de ser llevado a una clínica sin signos vitales. El empresario y publicista, fundador de Zona Creativa, desarrolló una amplia trayectoria en la industria creativa y musical, donde mantuvo una cercana relación con Silvestre Dangond y otros artistas vallenatos. Su trabajo quedó ligado a la promoción de figuras del género y a proyectos de publicidad, diseño y entretenimiento.

Fabio Andrés Torres Molina, conocido como ‘El Rector’, falleció este lunes 24 de agosto a los 42 años en Valledupar. El empresario y publicista fue trasladado por sus familiares a la Clínica Erasmo, donde ingresó sin signos vitales y recibió maniobras de reanimación, pero no respondió a los procedimientos médicos.

La institución confirmó su muerte y señaló que, hasta el momento, no se estableció públicamente una causa específica. “La Clínica Erasmo lamenta profundamente el fallecimiento del reconocido empresario y publicista Fabio Andrés Torres Molina, quien ingresó a nuestro servicio de urgencias en delicado estado de salud. A pesar de los esfuerzos de nuestro equipo médico, el paciente no respondió a las maniobras de reanimación. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su esposa, hijos, familiares y seres queridos. Un abrazo solidario en este difícil momento”.

Una vida dedicada a la publicidad

Torres construyó su carrera alrededor de la publicidad, las artes gráficas, el diseño y la promoción artística. Fue fundador de Zona Creativa, empresa desde la que desarrolló proyectos relacionados con comunicación, marketing, producción de eventos y entretenimiento, actividades que también lo acercaron durante años a diferentes figuras del vallenato.

Su relación con las artes gráficas comenzó durante su adolescencia, cuando empezó a trabajar en el taller de un tío después de ser expulsado del Colegio Nacional Loperena. Con el paso del tiempo convirtió esa experiencia en una carrera empresarial y posteriormente contó parte de ese recorrido en el libro autobiográfico ‘Cumplir mi sueño, mi plan favorito’, presentado en 2025 durante la Feria del Libro de Valledupar.

Su cercanía con Silvestre Dangond

Uno de los vínculos más conocidos de Fabio Torres fue el que mantuvo con Silvestre Dangond. Además de trabajar en asuntos relacionados con la promoción de su carrera, ambos construyeron una amistad que llevó al empresario a convertirse en una persona cercana al entorno del cantante.

La relación también quedó registrada en la música de Dangond. Torres fue mencionado en ‘El Silvestrazo’, canción de ‘Las Locuras Mías’, álbum publicado en 2020 y compuesto por Omar Geles. Su nombre también aparece en referencias realizadas en ‘Coño, ¿qué pasó?’, de ‘Ta’ Malo’ (2023), y ‘La Chica No’, incluida en ‘El Último Baile’ (2025).

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Su cercanía con el vallenato también alcanzó a otros artistas. El Grupo Kvrass le hizo un reconocimiento en ‘El Sabor del Loco’, tema incluido en el álbum ‘Sin Censura’, publicado en 2013.

El mensaje de Abelardo de la Espriella

La noticia también generó una reacción del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, quien recordó a Torres como un amigo cercano y expresó sus condolencias a sus familiares y allegados.

“Falleció en Valledupar mi querido amigo Fabio Torres. Recibo con profunda tristeza la noticia de su partida. A sus familiares, amigos y seres queridos les envío mi más sentido pésame y un abrazo fraterno en este momento de dolor”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Falleció en Valledupar mi querido amigo Fabio Torres. Recibo con profunda tristeza la noticia de su partida. A sus familiares, amigos y seres queridos les envío mi más sentido pésame y un abrazo fraterno en este momento de dolor. pic.twitter.com/jptZ1H9mT5 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 24, 2026

Con su muerte, Valledupar despide a un empresario cuya trayectoria estuvo ligada durante años a la publicidad y a la industria musical, especialmente al entorno del vallenato y a artistas con los que estableció vínculos profesionales y personales.