Resumen: Shakira llegó a Quibdó para apoyar la recuperación del Chocó y anunció recursos para reconstruir la Universidad Tecnológica y diez escuelas.

Shakira no se quedó de brazos cruzados: llegó al Chocó con ayuda para los damnificados

La cantante colombiana Shakira llegó el pasado 17 de agosto a Quibdó, capital del Chocó, para conocer las afectaciones provocadas por el terremoto y acompañar a las comunidades damnificadas. La artista estuvo junto al filántropo Howard Buffett, representantes de CAF y miembros de la Fundación Pies Descalzos.

Durante su visita, Shakira se reunió con la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, y el alcalde de Quibdó, Rafael Bolaños, además de compartir con niños y educadores afectados por el terremoto.

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Uno de los principales temas abordados fue la recuperación de la infraestructura educativa. Cerca de 200 escuelas han reportado daños tras el terremoto, situación que ha dificultado el retorno de estudiantes a las aulas.

Ante este panorama, Shakira anunció que dedicará esfuerzos personales a la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó y que, junto con Howard Buffett y la Fundación Pies Descalzos, se construirán diez escuelas nuevas en la región.

El aporte inicial para la recuperación educativa asciende a US$1,25 millones. De este monto, US$500.000 corresponden a Shakira y Live Nation, otros US$500.000 serán aportados por el Fondo de Educación FIFA Global Citizen y US$250.000 por CAF.

A estos recursos se suma el compromiso de Howard Buffett, a través de su fundación, para apoyar la reconstrucción de diez colegios adicionales en Quibdó y zonas rurales del departamento.

La Fundación Pies Descalzos estará encargada de coordinar los trabajos con las autoridades locales y las comunidades educativas. La organización cuenta con 25 años de experiencia en Colombia y ha desarrollado proyectos relacionados con infraestructura y acceso a educación.

Durante su visita, Shakira también destacó la solidaridad de los colombianos y aseguró que el Chocó no está solo. Además, hizo un llamado a otros gobiernos, empresas y fundaciones para que se sumen a la recuperación del departamento y permitan que los estudiantes regresen de manera segura a las aulas.

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