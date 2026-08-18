Resumen: La Fiscalía investiga el contacto “escolta del senador” hallado en el celular de alias “Chipi” y busca establecer su identidad y posible relación con el atentado.

Fiscalía halló contacto ‘escolta del senador’ en el celular de alias ‘Chipi’, señalado del magnicidio de Miguel Uribe

La Fiscalía General de la Nación investiga un contacto registrado como “escolta del senador” en el teléfono celular de Élder Arteaga, alias “Chipi”, señalado de coordinar la logística del atentado contra el político colombiano Miguel Uribe Turbay. El hallazgo abrió una nueva línea para establecer quién estaba detrás de ese número y cuál habría sido su relación con el caso.

Según información recopilada por las autoridades, alias “Tianz”, señalado como autor material del ataque, habría declarado que alias “Chipi” le mostró su teléfono y aseguró que por medio de ese contacto recibía información privilegiada sobre las rutas, horarios y rutinas del senador.

Las investigaciones también apuntan a que el 7 de junio de 2025, día del ataque, “Chipi” realizó una llamada al contacto identificado como “escolta del senador”. Por ahora, las autoridades buscan determinar el contenido y alcance de esa comunicación, así como establecer la identidad de la persona asociada al registro.

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Otro elemento bajo análisis son los chats grupales de los implicados, en los que se habrían compartido datos precisos sobre la vivienda de Uribe Turbay y las camionetas utilizadas para su protección. Esta información es revisada para establecer cómo los responsables conocían detalles del esquema de seguridad.

De manera paralela, la Procuraduría General de la Nación y la Justicia Penal Militar investigan posibles irregularidades relacionadas con los uniformados de la Policía Nacional y el personal asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Una de las hipótesis que analiza la Fiscalía es que el contacto correspondiera realmente a una persona vinculada al esquema de seguridad. Sin embargo, también se estudia la posibilidad de que “Chipi” lo hubiera utilizado para engañar a los demás involucrados y generar confianza.

Mientras continúa la inspección técnica del celular, la justicia avanza en otros procesos relacionados con el atentado. Harold Barragán, por ejemplo, recibió una condena de 21 años de cárcel por su participación en las videollamadas de planeación del ataque.

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