Resumen: Shakira volvió a ser tendencia durante el Mundial 2026 tras celebrar la clasificación de Colombia a la siguiente fase del torneo y presentar la versión en español de Dai Dai, la canción oficial del campeonato que interpreta junto a Burna Boy. La artista compartió su emoción por el triunfo de la Tricolor y continúa fortaleciendo su histórica relación con las Copas del Mundo.

Shakira hizo estallar las redes: celebró la clasificación de Colombia y lanzó ‘Dai Dai’ en español

Mientras avanza con su gira Las mujeres ya no lloran por Estados Unidos, Shakira también sigue de cerca uno de los eventos que concentra la atención de millones de personas: la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La barranquillera, encargada de interpretar junto a Burna Boy la canción oficial del torneo, volvió a ser tendencia tras celebrar la clasificación de la Selección Colombia a la siguiente fase y presentar oficialmente la versión en español de Dai Dai.

Durante las últimas semanas, la artista ha mostrado su apoyo al equipo nacional en distintos escenarios. Incluso asistió junto a sus hijos, Milan y Sasha, a uno de los encuentros disputados en territorio estadounidense, una imagen que rápidamente se hizo viral entre aficionados y seguidores.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados ocurrió detrás del escenario de uno de sus conciertos. Mientras cumplía con una presentación, Shakira recibió la noticia de una victoria clave de Colombia en el Mundial y reaccionó con evidente emoción.

“¡Acaba de ganar Colombia!”, expresó la cantante antes de celebrar con abrazos, bailes y saltos junto a integrantes de su equipo de trabajo. El video de la reacción se difundió rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron su entusiasmo por el desempeño de la Tricolor.

#COLOMBIA: SHAKIRA LE DIO EL GOL A COLOMBIA ANTE RD EL CONGO En el mismo momento en que Shakira comenzó a cantar y bailar el DAI DAI en español por primera vez en México, la Selección Colombia logró el gol de la victoria ante la República Democrática de El Congo, en un duro… pic.twitter.com/mmXiELZNt6 — Colombia Noticias (@CNotiWeb) June 24, 2026

La llegada de Dai Dai en español

Al mismo tiempo, Shakira sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de la adaptación al español de Dai Dai, una de las canciones más representativas de la actual Copa del Mundo.

La nueva versión surgió después de que numerosos fanáticos hispanohablantes solicitaran una interpretación en su idioma. Aunque mantiene la esencia musical del tema original, incorpora una letra dirigida especialmente al público latinoamericano.

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La canción conserva su mezcla de ritmos afrobeat, sonidos pop y percusiones que la han convertido en uno de los temas más asociados al torneo.

Su mensaje gira alrededor de la perseverancia, la confianza y la capacidad de superar las dificultades. Entre sus versos se destaca: “Que aquí en este lugar perteneces / Has sido valiente todo este tiempo / Lo que te rompió una vez te hizo fuerte (fuerte)”.

Otro de los fragmentos más reconocidos señala: “Ven, sigue tu deseo / Donde hay voluntad, hay un camino / Eres el dueño de ese fuego / Nadie puede quitártelo”.

Un guiño a las leyendas del fútbol

La composición también rinde homenaje a figuras históricas del deporte al mencionar nombres como Pelé, Diego Maradona, Paolo Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, Carlos «El Pibe» Valderrama, Andrés Iniesta, David Beckham, Kaká, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Mohamed Salah.

Estas referencias buscan conectar el espíritu de la canción con la historia y la dimensión global que caracteriza a la Copa del Mundo.

Una relación de años con los mundiales

La presencia de Shakira en eventos relacionados con el fútbol internacional se ha mantenido durante las últimas dos décadas. La artista estuvo vinculada al Mundial de Alemania 2006 y alcanzó reconocimiento mundial con Waka Waka (This Time for Africa) en Sudáfrica 2010.

Posteriormente regresó con La La La en Brasil 2014 y ahora suma un nuevo capítulo con Dai Dai, reafirmando su estrecha relación con el torneo más importante del fútbol.

Además, está previsto que participe en las actividades programadas para la final del Mundial, donde volverá a ocupar un lugar destacado en una de las vitrinas deportivas más importantes del planeta.