Resumen: Luis Mariano Díaz, hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz, fue capturado junto a otras cinco personas en una investigación por presunta participación en una red de préstamos ilegales.

Capturan a hijo de Diomedes Díaz por presuntos vínculos con red de ‘gota a gota’

Las autoridades investigan a los detenidos por su presunta participación en una estructura dedicada a préstamos ilegales bajo la modalidad conocida como “gota a gota”. Según las pesquisas, el hijo de Diomedes Díaz sería señalado como uno de los presuntos cabecillas de la organización.

Además, la investigación contempla delitos como secuestro simple agravado y tortura, relacionados con hechos que habrían ocurrido durante 2025. El caso está siendo adelantado por la Fiscalía 85 Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.

Junto con Luis Mariano Díaz también fueron capturados Keiner Enrique, Dairo Andrés, José David y Stiven Rafael, quienes deberán responder ante las autoridades competentes por los hechos que se les atribuyen.

Tras su detención, Luis Mariano Díaz fue trasladado a las instalaciones del Gaula en el norte de Barranquilla, donde permanece mientras avanzan los procedimientos judiciales y se definen las audiencias correspondientes.

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Luis Mariano es uno de los hijos reconocidos que tuvo Diomedes Díaz con Betsy Liliana González. Aunque en varias oportunidades compartió en redes sociales interpretaciones musicales y contenido relacionado con el vallenato, mantuvo un perfil bajo frente a la vida pública y empresarial.

Las autoridades anunciaron que en las próximas horas entregarán más detalles sobre la investigación y los elementos probatorios que sustentaron las órdenes de captura contra los presuntos integrantes de la estructura delincuencial.

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