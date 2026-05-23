Resumen: Shakira estrenó el videoclip oficial de ‘Dai Dai’, la canción del Mundial 2026 que interpreta junto a Burna Boy. En la producción aparecen figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y Luis Díaz, además de los niños bailarines de Uganda conocidos como Triplets Ghetto Kids. El video mezcla escenarios inspirados en distintas culturas y comienza a encender el ambiente para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

¡Shakira encendió el Mundial! Messi, Mbappé, Vinicius y Luis Díaz aparecen en el explosivo video de ‘Dai Dai’

La cuenta regresiva para el Mundial United 2026 ya empezó a sentirse con fuerza y Shakira volvió a ponerse al frente de la fiesta futbolera. La artista barranquillera lanzó oficialmente el videoclip de ‘Dai Dai’, la canción principal de la próxima Copa del Mundo, una producción en la que reunió a varias de las máximas figuras actuales del fútbol internacional junto al cantante nigeriano Burna Boy.

El video, publicado este 23 de mayo en las plataformas digitales de la cantante y en YouTube, mezcla música, baile y referencias culturales de distintos países que participarán en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá a partir de junio de 2026.

Desde los primeros segundos del videoclip aparecen reconocidos futbolistas de diferentes selecciones nacionales pronunciando la frase “We are ready!” y “Estamos listos”, como una forma de darle apertura al ambiente mundialista que rodeará el certamen.

Entre las estrellas que hacen parte de la producción aparecen Kylian Mbappé, Lionel Messi, Vinícius Júnior, Luis Díaz, Harry Kane, Erling Haaland, Alphonso Davies, Christian Pulisic, Jamal Musiala, Takefusa Kubo, Santiago Giménez y Rodri.

Shakira mezcló fútbol, baile y referencias culturales

La producción audiovisual inicia con Shakira sobre el Ángel de la Independencia, uno de los monumentos más representativos de Ciudad de México, ciudad que albergará parte de la programación del Mundial y donde se realizará uno de los actos inaugurales del torneo.

A partir de ahí, el video cambia constantemente de escenarios y colores. La cantante aparece en un estadio de fútbol, en zonas desérticas y en espacios inspirados en barrios populares latinoamericanos y paisajes africanos. También se le ve bailando sobre una representación visual del planeta Tierra mientras alrededor se desarrollan diferentes coreografías.

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Uno de los elementos más destacados del videoclip es la presencia de los niños de Triplets Ghetto Kids, un grupo artístico de Kampala, Uganda, conocido internacionalmente por sus bailes y por el trabajo social que realizan con menores en condición de vulnerabilidad.

Los jóvenes bailarines acompañan a la barranquillera durante gran parte del video y participan en varias de las coreografías principales junto a las bailarinas de la artista. La participación del grupo ya había sido anticipada en pequeños adelantos publicados días antes en redes sociales.

Además de los guiños a distintas culturas, la cantante también incluyó referencias al legado histórico del fútbol mundial. Durante algunas escenas se mencionan figuras legendarias como Pelé, Diego Maradona, Carlos Valderrama y Cristiano Ronaldo.

El regreso de Shakira a los himnos mundialistas

Con ‘Dai Dai’, Shakira vuelve a quedar vinculada oficialmente a una Copa del Mundo luego de varios años relacionada con la música del torneo más importante del fútbol.

La primera vez que la colombiana apareció en un evento mundialista fue durante Alemania 2006, cuando interpretó ‘Hips Don’t Lie’ en la ceremonia de clausura previa a la final entre Italia y Francia.

Sin embargo, su vínculo más recordado con los mundiales llegó en Sudáfrica 2010 con ‘Waka Waka’, canción que terminó convirtiéndose en uno de los himnos más populares en la historia del torneo.

Posteriormente, en Brasil 2014, volvió a estar ligada al certamen con ‘La La La’, tema que sonó con fuerza durante aquella edición y que incluso la llevó nuevamente a presentarse en el cierre del campeonato antes de la final entre Argentina y Alemania en el estadio Maracaná.

Ahora, con el lanzamiento de ‘Dai Dai’, la barranquillera vuelve a liderar el componente musical de un Mundial que marcará varios hitos históricos, entre ellos ser el primero realizado de manera conjunta en tres países y el primero que contará con 48 selecciones participantes.

La canción, cuyo título hace referencia a una expresión italiana similar a “vamos, vamos”, busca transmitir un mensaje de unión y energía alrededor del fútbol, combinando sonidos africanos, ritmos pop y elementos visuales inspirados en distintas regiones del mundo.

El videoclip concluye con fuegos artificiales y una gran celebración colectiva, en una escena que busca anticipar el ambiente que se vivirá durante el campeonato del mundo del próximo año.