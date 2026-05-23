¡Preocupación por Alejandro Marcovich! Exguitarrista de Caifanes está en coma tras sufrir derrame cerebral

Resumen: La familia de Alejandro Marcovich informó que el exguitarrista de Caifanes permanece en coma y bajo pronóstico reservado luego de sufrir un derrame cerebral el pasado 19 de mayo. El músico se encuentra hospitalizado en terapia intensiva, acompañado por su esposa e hijos, mientras recibe atención médica especializada y cancela temporalmente sus próximos compromisos musicales.

El estado de salud del músico Alejandro Marcovich mantiene en alerta a seguidores y figuras del rock en español luego de que su familia confirmara que el exguitarrista de Caifanes permanece hospitalizado en condición delicada tras sufrir un derrame cerebral.

La noticia fue dada a conocer mediante un comunicado firmado por Gabriela Martínez, Béla Marcovich Martínez y Diego Marcovich Martínez, quienes informaron que el artista fue trasladado de urgencia a un centro médico después de presentar complicaciones durante la noche del pasado 19 de mayo.

Según detallaron sus familiares, el músico permanece internado en la unidad de terapia intensiva y actualmente se encuentra en coma, mientras especialistas continúan monitoreando su evolución médica.

“Lamentamos informarles que el pasado martes 19 de mayo por la noche el músico, guitarrista y arreglista Alejandro Marcovich sufrió un derrame cerebral por el cual fue trasladado de urgencia al hospital”, señala el documento difundido públicamente.

La familia también indicó que el pronóstico es reservado y que, por ahora, no entregarán mayores detalles relacionados con su evolución clínica. No obstante, aseguraron que el artista está acompañado permanentemente por sus seres cercanos.

Canceló compromisos musicales tras la emergencia médica

Debido a la situación de salud que enfrenta el guitarrista, quedaron suspendidas las presentaciones y actividades musicales que tenía programadas para las próximas semanas.

En sus redes sociales oficiales, Marcovich había anunciado recientemente algunos conciertos, entre ellos una presentación prevista para el 30 de mayo en Mexicali y otro evento musical programado para junio en Puebla.

En el comunicado, sus familiares explicaron que no podrá asistir a las fechas ya pactadas “hasta nuevo aviso”, mientras permanece bajo observación médica.

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Además, agradecieron las múltiples muestras de apoyo que han recibido desde distintos países por parte de seguidores, colegas y personas cercanas al músico.

“Agradecemos mucho tantas muestras de cariño, oraciones y buenos deseos que nos han hecho llegar”, expresaron en el mensaje compartido este viernes.

Una trayectoria marcada por la música y problemas de salud

Alejandro Marcovich nació en Buenos Aires, Argentina, en 1960, aunque gran parte de su carrera artística la desarrolló en México, país al que llegó junto a su familia durante la década de los setenta.

Su nombre quedó ligado a la historia del rock latinoamericano tras integrarse a Caifanes a finales de los años ochenta, etapa en la que la agrupación alcanzó gran reconocimiento en la escena musical.

El guitarrista participó en discos que se convirtieron en referentes del rock en español y su estilo musical fue clave en la identidad sonora de la banda durante varios años.

A lo largo de su carrera también enfrentó diferentes dificultades de salud. En 2010 fue sometido a una cirugía luego de que le detectaran un tumor cerebral, situación que representó uno de los momentos más complejos de su vida personal y profesional.

Años después, en 2022, el propio músico reveló públicamente que estaba enfrentando un cáncer de próstata. En aquel momento compartió un mensaje dirigido a sus seguidores para agradecer el respaldo recibido durante el tratamiento.

“Al público y medios de comunicación: Quiero agradecer todas las muestras de cariño y buenos deseos hacia mi persona y mi salud. Todas estas vibraciones de amor, junto con el apoyo de mi familia, me dan mucha más fuerza para ganar esta lucha y seguir creando música para todos ustedes”, escribió entonces.

La noticia sobre su actual estado de salud ha provocado múltiples reacciones entre seguidores de Caifanes y amantes del rock en español, quienes han llenado las redes sociales con mensajes deseando la recuperación del músico.