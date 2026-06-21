¡Shakira desata rumores! Fotos con reconocido actor mexicano en Los Ángeles generan revuelo en redes

Resumen: Shakira volvió a ser tendencia tras la difusión de imágenes en las que aparece junto al actor mexicano Manuel García Rulfo en Los Ángeles. Las fotografías han generado especulaciones en redes sociales sobre un posible vínculo entre ambos, aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. Mientras algunos usuarios hablan de un posible romance, otros consideran que podría tratarse de un encuentro social o profesional.

Shakira volvió a acaparar la atención mediática luego de que circularan en redes sociales unas imágenes en las que aparece en compañía del actor mexicano Manuel García Rulfo, situación que ha desatado especulaciones sobre un posible acercamiento entre ambos.

Las fotografías, difundidas inicialmente en plataformas digitales como Instagram, muestran a la artista saliendo de un reconocido hotel en Los Ángeles, Estados Unidos, y posteriormente desplazándose en un vehículo junto al actor. La secuencia de imágenes ha sido replicada ampliamente en redes sociales y medios de entretenimiento.

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el contenido de las imágenes ni sobre los rumores que han surgido a partir de estas publicaciones.

El actor que aparece en las imágenes

El hombre que aparece junto a la barranquillera fue identificado como Manuel García-Rulfo, actor mexicano con trayectoria en producciones de la industria cinematográfica estadounidense. Ha participado en películas como Los siete magníficos, A man called Otto y Asesinato en el Orient Express, donde ha compartido elenco con figuras reconocidas de Hollywood.

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Uno de sus papeles más conocidos es el protagónico en la adaptación de Pedro Páramo, producción de Netflix basada en la novela de Juan Rulfo.

Rumores en redes sociales

Las imágenes han generado múltiples reacciones entre seguidores de la cantante, quienes han debatido sobre la naturaleza del encuentro. Mientras algunos usuarios interpretan las fotografías como un posible inicio de relación, otros señalan que podría tratarse de un encuentro social o laboral sin implicaciones sentimentales.

También se ha comentado que el actor mantiene un perfil reservado en cuanto a su vida personal, mientras que Shakira ha reiterado en diferentes ocasiones que se encuentra enfocada en su carrera musical y en su familia.

Sin confirmación oficial

Por ahora, no existe confirmación oficial de una relación entre la cantante y el actor mexicano. Todo se mantiene en el terreno de la especulación mediática a partir de las imágenes difundidas en redes sociales.

La conversación en torno al tema sigue activa en plataformas digitales, donde las fotografías continúan generando comentarios, teorías y reacciones divididas entre los seguidores de la artista.