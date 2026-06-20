Hamilton redefine el romance al ritmo del afrobeats con su nuevo sencillo “Beso a Beso”

Resumen: El cantante cartagenero Hamilton ha lanzado su nuevo sencillo “Beso a Beso”, una propuesta de afrobeats melódico con tintes urbanos que le canta al amor auténtico, la complicidad y el deseo sin filtros. Este estreno, que marca un momento clave en su consolidación como uno de los líderes del movimiento afrobeats en Colombia, llega acompañado de un videoclip dirigido por Fugitivo y producido por Elevate Films que celebra la diversidad de las relaciones desde lo cotidiano, ofreciendo a sus seguidores una experiencia tanto íntima como bailable que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

El talento cartagenero Hamilton sigue demostrando por qué es uno de los nombres más sólidos de la escena urbana actual. El artista ha presentado oficialmente su nuevo sencillo titulado “Beso a Beso”, una propuesta que deja de lado los filtros para cantarle al amor real, la química y el deseo, marcando uno de los momentos más importantes y maduros de su trayectoria musical.

Un viaje entre lo íntimo y lo bailable

Fiel a la esencia que lo ha dado a conocer, Hamilton apuesta en esta ocasión por un afrobeats melódico con tintes urbanos. “Beso a Beso” es una fusión perfecta entre sensualidad y ritmo, diseñada tanto para disfrutarse en la intimidad como para sentirse en la pista de baile.

La narrativa de la canción es directa, cercana y despojada de complicaciones, retratando esa energía inexplicable que surge cuando dos personas se conectan. Como lo expresa el propio artista en el tema:

“Boca a boca, amándonos, sintiendo cosas locas”

Un videoclip que celebra el amor real

El lanzamiento no llega solo; viene acompañado de un potente apartado visual. El videoclip oficial fue dirigido por Fugitivo y producido por Elevate Films.

Más allá de los clichés tradicionales de los videos románticos, la producción audiovisual se enfoca en amplificar la diversidad. A través de escenas cotidianas y auténticas, el clip muestra diferentes formas de conexión y distintas maneras de vivir el amor en el día a día, reforzando la idea de una propuesta libre de etiquetas o estructuras rígidas.

Consolidación en la escena del afrobeats colombiano

Este estreno llega en un punto de quiebre crucial para Hamilton. Tras una racha de presentaciones en escenarios de alto impacto, nominaciones y un crecimiento imparable en las plataformas digitales, el cartagenero se afianza como una de las voces más representativas y vanguardistas del movimiento afrobeats en Colombia.

Con “Beso a Beso”, Hamilton demuestra que su evolución musical no se detiene y le regala a sus fanáticos una nueva forma de conectar con sus emociones. La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming musical.