Lotero, la nueva cara juvenil del género urbano, estrena “Borondo” con proyección internacional

Resumen: El artista paisa Lotero, considerado una de las promesas juveniles del género urbano en Colombia, lanzó su nuevo sencillo y videoclip titulado "Borondo", una propuesta honesta que celebra la amistad, la cotidianidad y la esencia de las calles de Medellín. Este corte musical llega en un momento clave de su carrera, respaldado por una reciente experiencia internacional en escenarios de China y Francia que consolidó su visión global. Producida por Alcaraz Music y con un video grabado por la productora Enfoque en locaciones icónicas como la Comuna 13 y Las Palmas, "Borondo" ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, marcando el inicio de una nueva etapa con la que el joven artista busca trascender fronteras.

El movimiento urbano colombiano se encuentra en una constante renovación, abriendo paso a una nueva generación de talentos que buscan dejar una huella de identidad propia. En este dinámico panorama destaca Lotero, un joven artista nacido en Medellín que estrena su nuevo sencillo titulado «Borondo», una canción que promete convertirse en el nuevo himno de la cotidianidad y la cultura callejera de la capital antioqueña.

Este lanzamiento marca un punto de inflexión en la carrera del músico paisa, pues llega inmediatamente después de una importante gira internacional que lo llevó a presentar su propuesta en plazas tan diversas como China y Francia. Estas experiencias no solo ampliaron su visión artística, sino que reforzaron su meta de liderar el nuevo sonido de Medellín para el mundo.

Una declaración de identidad y amistad

Más allá de ser un tema diseñado para la discoteca, «Borondo» (término popular colombiano que hace referencia a dar un paseo o una vuelta) funciona como un retrato honesto de la juventud. La lírica, compuesta por Lotero junto a Pablo Alcaraz y Samuel Gaviria Ramírez, gira en torno a los recorridos urbanos con amigos y esos momentos espontáneos que se transforman en recuerdos inolvidables.

Un detalle que resalta la autenticidad del proyecto es la inclusión de «El Gordo», el mejor amigo del artista en la vida real, quien no solo es mencionado en la letra sino que tiene una participación activa en el desarrollo de la historia del videoclip. La producción musical estuvo a cargo de la firma Alcaraz Music, logrando un sonido contemporáneo y con mucha personalidad.

Medellín como escenario principal

El lanzamiento viene acompañado de una pieza audiovisual de alta factura grabada en locaciones emblemáticas que definen la estética de la ciudad, tales como Las Palmas y la Comuna 13. Estos espacios sirven como telón de fondo para resaltar el papel de Medellín como la capital latinoamericana del género urbano.

La producción del video estuvo en manos de Enfoque, una productora local que apostó por una narrativa dinámica, juvenil y cinematográfica, complementada con el talento de coreógrafos, modelos y personas del círculo cercano de Lotero.

Con «Borondo», Lotero abre oficialmente una nueva etapa en su proyecto musical, demostrando que la nueva ola de artistas urbanos colombianos viene respaldada por autenticidad, vivencias reales y una indiscutible proyección global. El sencillo y su video oficial ya se pueden disfrutar en todas las plataformas digitales de música.