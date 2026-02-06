¿Shakira, Arcángel o J Balvin? Posibles invitados que podrían acompañar a Bad Bunny en el Super Bowl

A pocos días del Super Bowl LX, uno de los eventos televisivos más vistos del mundo, la atención no solo se centra en el duelo deportivo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, sino también en el espectáculo de medio tiempo, que este año estará encabezado por Bad Bunny. La elección del artista puertorriqueño marca un nuevo momento para la música urbana latina en uno de los escenarios más influyentes del entretenimiento global.

El show se realizará el próximo domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, y tendrá una duración aproximada de 10 a 13 minutos, espacio en el que el cantante presentará una propuesta que combinará sus principales éxitos con una puesta en escena de alto impacto visual.

Un escenario clave para la música latina

Aunque Bad Bunny ya tuvo una breve aparición en el Super Bowl de 2020 junto a Shakira y Jennifer López, esta será la primera vez que asuma el rol principal del espectáculo. Su participación refleja el crecimiento y la consolidación del reguetón y la música urbana en los grandes eventos internacionales, así como su influencia cultural más allá de lo musical.

Desde el anuncio oficial, el show de medio tiempo ha generado conversación en redes sociales, especialmente por la posibilidad de que el artista comparta el escenario con otros músicos.

Nombres que suenan como posibles invitados

Hasta el momento, la NFL y el equipo del cantante no han confirmado invitados. No obstante, diversas especulaciones apuntan a colaboradores y figuras cercanas a Bad Bunny a lo largo de su carrera.

Esto le podría interesar: De Medellín para el mundo: Afterclass anuncia su “World Tour 2026” con paradas en Colombia y Europa

Entre los nombres que más se mencionan figuran Karol G, Arcángel, Daddy Yankee, Rauw Alejandro y De La Ghetto, con quienes ha compartido proyectos musicales y presentaciones en distintos momentos. También ha surgido la posibilidad de artistas de otros estilos, como Grupo Frontera, lo que ampliaría la diversidad sonora del espectáculo. En el ámbito internacional, rumores menos sólidos incluyen a Cardi B y Drake, sin respaldo oficial.

¿Regreso de Shakira al Super Bowl?

El nombre de Shakira también ha generado expectativa, debido a su historial con el Super Bowl y a su vínculo previo con Bad Bunny en la edición de 2020. La artista colombiana reaccionó públicamente de forma positiva cuando se confirmó la participación del puertorriqueño, lo que alimentó las especulaciones.

Asimismo, se ha hablado de otros artistas colombianos, como J Balvin, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial sobre su presencia en el evento.

El espectáculo contará con una apertura a cargo de la banda estadounidense Green Day, lo que aportará un contraste musical antes de la presentación principal y refuerza la intención de ofrecer un show diverso para audiencias globales.

Un show rodeado de expectativa

Más allá de los posibles invitados, también hay expectativa por el repertorio que interpretará Bad Bunny. Aunque no se ha revelado la lista oficial de canciones, se prevé un recorrido por sus mayores éxitos y temas de su más reciente álbum, reconocido recientemente en premiaciones internacionales.

El show de medio tiempo del Super Bowl LX se transmitirá en Colombia a partir de las 6:00 p. m., a través de ESPN y plataformas de streaming autorizadas, mientras crece la expectativa por uno de los espectáculos más comentados del año.