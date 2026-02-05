De Medellín para el mundo: Afterclass anuncia su “World Tour 2026” con paradas en Colombia y Europa

Resumen: El colectivo de Medellín Afterclass Records, conformado por Luis7Lunes, Vic Deal y Maco Maat, llevará su hip-hop de alta factura a los escenarios internacionales con el Afterclass World Tour 2026. Entre marzo y julio, el trío presentará su más reciente álbum, La Ausencia del Descanso, junto a sus grandes éxitos en una ambiciosa gira que recorrerá ocho ciudades de Colombia y cuatro capitales europeas, incluyendo Madrid, Berlín y Estocolmo. Acompañados por DJ Kid Sánchez, los referentes del rap adulto colombiano prometen un show cargado de cardio, rimas contundentes y la autenticidad que los ha consolidado como uno de los colectivos más respetados de la escena en habla hispana.

Lo que comenzó como un “parche” de amigos en Medellín se ha transformado en la fuerza dominante del hip-hop adulto en español. Afterclass Records, el colectivo integrado por los MCs Luis7Lunes, Vic Deal y Maco Maat, ha hecho oficial su ambicioso Afterclass World Tour 2026, una gira que entre marzo y junio llevará sus rimas contundentes por ocho ciudades de Colombia y cuatro de las principales capitales europeas.

“La Ausencia del Descanso”: El motor de la gira

Tras el éxito de su álbum colectivo Rap Cum Laude (2022) y una sólida trayectoria en solitario, el trío regresó a finales de 2025 con “La Ausencia del Descanso”. Este nuevo trabajo, producido por nombres de peso como Eztone, Ignorancia Sofisticada y el propio Vic Deal, es el eje central de un tour que celebra una década de trabajo duro y autenticidad. El álbum no solo reafirma su posición en la escena local, sino que es su carta de presentación para un público internacional que exige rap con factura impecable.

Un despliegue de cardio, rimas y beats

Acompañados por el infalible DJ Kid Sánchez, Afterclass promete un show donde el carisma y la energía son innegociables. Sus presentaciones se han vuelto legendarias por equilibrar la sofisticación de sus letras con la potencia de sus directos, garantizando el pogo y la conexión profunda con la audiencia.

“Afterclass es sinónimo de pasión y precisión; un proyecto donde rapear duro no es incompatible con cuidar la estética de cada video y cada vinilo.”

Esta es la oportunidad definitiva para que los seguidores del rap en habla hispana presencien por qué Afterclass es considerado uno de los colectivos más importantes de la década. Con boletería próxima a salir, la recomendación es clara: apunta la fecha y que no te lo cuenten.

De Medellín para el mundo: Afterclass anuncia su “World Tour 2026” con paradas en Colombia y Europa