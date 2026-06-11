Resumen: Shakira será una de las grandes protagonistas de la apertura del Mundial 2026 y estrenará en vivo la canción oficial del torneo junto a Burna Boy.

¡Shakira vuelve a hacer historia! Así será su show en la apertura del Mundial 2026

La expectativa por la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 crece a pocas horas del evento que marcará el inicio del torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá. Uno de los principales atractivos será la participación de la cantante colombiana Shakira, quien volverá a estar presente.

La presencia de la barranquillera es uno de los temas más comentados entre los aficionados al fútbol y la música. La artista interpretará por primera vez en vivo la canción oficial del torneo, “Dai Dai”, junto al cantante nigeriano Burna Boy.

La FIFA anunció que esta edición contará con un formato inédito de inauguración. Además del acto principal en el Estadio Azteca de Ciudad de México, también se realizarán espectáculos en Canadá y Estados Unidos para destacar la identidad cultural de los tres países anfitriones.

El Estadio Azteca volverá a ser protagonista de la historia del fútbol al convertirse en el primer escenario en albergar tres ceremonias inaugurales de una Copa del Mundo, tras haber sido sede de las ediciones de 1970 y 1986.

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La artista colombiana compartió en redes sociales parte de los ensayos previos al espectáculo y expresó su emoción por participar nuevamente en una Copa del Mundo.

Según la programación oficial, el espectáculo comenzará a las 11:30 a.m. en Ciudad de México, equivalente a las 12:30 p.m. en Colombia. Shakira confirmó que su presentación iniciará pocos minutos después del comienzo de la ceremonia.

El evento también contará con la presencia de otros artistas colombianos como J Balvin y Ryan Castro, además de figuras internacionales como Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Tyla, Danny Ocean y Los Ángeles Azules, entre otros invitados que harán parte de la apertura del Mundial.

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