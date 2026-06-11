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    ¡Liberan a dos de los cuatro secuestrados en Segovia! Aún buscan a los demás retenidos

    Después de varios días de incertidumbre, dos de las personas retenidas en Segovia recuperaron la libertad.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Liberan a dos de los cuatro secuestrados en Segovia! Aún buscan a los demás retenidos
    Foto: Freepik
    ¡Liberan a dos de los cuatro secuestrados en Segovia! Aún buscan a los demás retenidos

    Resumen: Dos de los cuatro secuestrados en Segovia recuperaron la libertad tras varios días de retención. Aún se desconoce el paradero de dos de las víctimas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Dos de las cuatro personas que habían sido retenidas por integrantes del Clan del Golfo en zona rural de Segovia recuperaron la libertad en las últimas horas.

    Los secuestrados en Segovia fueron interceptados el pasado 9 de junio en el sector El Diamante cuando se movilizaban en un vehículo de servicio público que cubría la ruta entre Medellín y ese municipio del Nordeste antioqueño.

    El caso de los secuestrados en Segovia sigue generando preocupación, ya que se conoció que el conductor del vehículo de transporte público, identificado como Iván Darío, continúa retenido. Hasta ahora no existe información que lo relacione con actividades asociadas al conflicto armado.

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    Tampoco se conoce el paradero de la cuarta persona que fue privada de la libertad durante el mismo hecho, por lo que las autoridades y organismos competentes mantienen las labores de verificación para establecer qué ocurrió con los demás ocupantes del automotor.

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