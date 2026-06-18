Resumen: Shakibecca, conocida por imitar a Shakira, quedó en el centro de una polémica tras interpretar la canción oficial del Mundial 2026 antes de su lanzamiento y presuntamente utilizar elementos relacionados con la imagen del torneo. Aunque la FIFA no ha anunciado sanciones, el caso ha generado debate sobre el uso de material protegido por derechos de propiedad intelectual.

¡Shakibecca en problemas! La imitadora de Shakira estaría bajo la lupa de la FIFA por la canción oficial del Mundial

La artista venezolana Rebeca Maiellano, reconocida en redes sociales y escenarios como Shakibecca por su trayectoria como imitadora de Shakira, se encuentra en medio de una controversia relacionada con una presentación realizada días antes de la inauguración del Mundial 2026.

El hecho que generó la discusión ocurrió el 8 de junio en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México. Durante una actuación pública, Maiellano interpretó Dai Dai, tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando aún faltaban varios días para que la canción fuera presentada oficialmente ante el público durante la ceremonia inaugural del torneo.

La situación llamó la atención no solo por la interpretación anticipada de la obra musical, sino también porque, según distintos reportes, durante el evento se habrían utilizado elementos visuales relacionados con la identidad oficial de la competencia, entre ellos logotipos y material gráfico asociado al certamen.

Aunque hasta ahora no existe una sanción ni un proceso formal anunciado por parte de la FIFA, el caso ha despertado interrogantes sobre los límites del uso de contenido protegido por derechos de propiedad intelectual vinculados al campeonato mundial de fútbol.

Los activos comerciales del Mundial bajo protección

La organización del torneo mantiene estrictos controles sobre el uso de sus marcas registradas, nombres oficiales, diseños, símbolos promocionales y contenidos musicales. Estas medidas buscan proteger los acuerdos comerciales establecidos con patrocinadores, aliados estratégicos y medios autorizados para explotar la imagen del evento.

Por esta razón, cualquier utilización no autorizada de elementos relacionados con la Copa del Mundo puede ser objeto de revisión por parte de los equipos encargados de velar por los derechos comerciales de la competencia.

En el caso de Maiellano, las observaciones estarían relacionadas con dos aspectos principales: la interpretación de la canción oficial antes de su lanzamiento global y el presunto uso de imágenes o distintivos asociados al torneo durante una actividad pública.

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Sin embargo, hasta el momento no se conoce ninguna decisión oficial que confirme la apertura de una investigación formal ni la imposición de medidas económicas contra la artista venezolana.

La respuesta de la imitadora

Frente a las críticas y comentarios surgidos en redes sociales, Shakibecca ha reiterado que su trabajo está enfocado en rendir homenaje a la carrera de Shakira, artista a la que ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional.

La venezolana sostiene que sus presentaciones se desarrollan de manera independiente y que no existe ningún vínculo laboral o comercial con la cantante barranquillera ni con su equipo de representación.

Durante más de dos décadas, Maiellano ha construido una carrera basada en la interpretación de canciones y coreografías inspiradas en la artista colombiana, actividad que actualmente comparte principalmente a través de plataformas digitales, donde reúne una comunidad de seguidores que sigue de cerca sus presentaciones y contenidos.

Rumores sobre la inauguración del Mundial

La controversia por la canción oficial coincidió con otra situación que obligó a la imitadora a pronunciarse públicamente. Tras la ceremonia inaugural del Mundial 2026, comenzaron a circular versiones en redes sociales que aseguraban que Maiellano habría participado en el espectáculo en lugar de Shakira.

Las especulaciones surgieron a partir de comentarios de usuarios que señalaron supuestas diferencias físicas en la presentación de la cantante colombiana, además del uso de accesorios como gafas oscuras durante parte del evento.

Ante la difusión de estas teorías, la venezolana utilizó sus historias de Instagram para negar cualquier participación en el show oficial.

“Dejen su vacilación, que yo estaba viendo a Shakira en el hotel St. Regis con mis amigos, no manchen. Sí, sí estuve en la inauguración, pero viéndola desde Paseo de la Reforma”, expresó.

La artista explicó que asistió al evento únicamente como espectadora y reiteró que no tuvo ninguna relación con la organización del espectáculo ni con la producción de la ceremonia.

“No tengo ningún vínculo con la producción ni participé en la presentación. Mi trabajo como imitadora siempre ha sido independiente y no tiene relación alguna con el equipo de Shakira ni la organización del Mundial”, afirmó.

Maiellano también recordó que no es la primera vez que debe aclarar situaciones de este tipo. En ocasiones anteriores, algunos asistentes a eventos masivos relacionados con Shakira la han confundido con la cantante colombiana, lo que ha generado rumores similares.

Mientras continúa la conversación en redes sociales, el caso permanece sin pronunciamientos oficiales sobre posibles consecuencias legales. Por ahora, la atención se mantiene en la revisión del uso de material relacionado con el Mundial y en el alcance que podrían tener las normas de protección de propiedad intelectual aplicadas por la FIFA.