Resumen: A lo largo de su prolífica trayectoria, inmortalizó canciones que marcaron a múltiples generaciones y que hoy siguen siendo himnos en fiestas y reuniones familiares en toda Latinoamérica

Adiós a un gran merenguero, salsero y pionero de la bachata: Murió Alex Bueno a los 62 años

Minuto30.com .- La música dominicana e internacional se viste de luto tras confirmarse el lamentable fallecimiento del reconocido cantante Alex Bueno, considerado una de las voces más destacadas y queridas del Caribe, y un pionero indiscutible de la bachata y el merengue.

El deceso del artista de 62 años se produjo en la mañana de este 18 de junio en la ciudad de Nueva York, según confirmaron personas allegadas a su entorno.

Sobre su delicado estado de salud, se conocieron detalles, como el hecho de que el destacado cantante venía luchando contra un cáncer cerebral.

Su cuadro médico se agravó hace aproximadamente tres semanas, lo que obligó a su ingreso urgente en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

Días antes de su partida, familiares, colegas artistas y fanáticos habían iniciado cadenas de oración con la esperanza de su recuperación; sin embargo, su condición se deterioró rápidamente.

Alex Bueno murió en Nueva York a causa de un agresivo cáncer cerebral Alex Bueno murió en Nueva York a causa de un agresivo cáncer cerebral

El inmenso legado de un maestro musical

Nacido en San José de las Matas, República Dominicana, Álex Bueno irrumpió con fuerza en la escena musical en la década de los 80 de la mano de la Orquesta Liberación. Posteriormente, forjó una brillante e imparable carrera como solista, destacándose por una versatilidad excepcional que le permitió triunfar por igual en la bachata, el merengue, la salsa y la balada romántica.

A lo largo de su prolífica trayectoria, inmortalizó canciones que marcaron a múltiples generaciones y que hoy siguen siendo himnos en fiestas y reuniones familiares en toda Latinoamérica.

Entre sus éxitos más recordados se encuentran Colegiala, Querida, Esa Pared, La Radio, Jardín Prohibido, El Talismán, Como Nadie, Ternuras, Amores que Matan, Me Equivoqué, Qué Vuelva y Busca un Confidente

Con el adiós de Álex Bueno, República Dominicana despide a uno de sus intérpretes más icónicos y completos. Su voz se apaga, pero su imborrable legado cultural seguirá vivo en cada melodía que conquistó los corazones de millones de personas.