Resumen: El SGC aclaró que el fuerte sismo de 7,4 en Chocó no está relacionado con la actividad que mantiene al volcán Puracé en alerta naranja.

¡Pilas con el Puracé! SGC aclara si el fuerte sismo de 7,4 afectó al volcán

El fuerte sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, generó preocupación entre habitantes del sur del Cauca por una posible relación con la actividad del volcán Puracé, que actualmente permanece en alerta naranja. Sin embargo, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) descartó cualquier vínculo entre ambos fenómenos.

Cristian Santacoloma, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, explicó que tras el movimiento telúrico comenzaron a circular versiones en redes sociales que relacionaban el terremoto con la actividad del volcán Puracé y las emisiones de ceniza registradas recientemente.

Frente a estas afirmaciones, el funcionario fue enfático en señalar que el evento sísmico ocurrido en Chocó no tiene relación con la actividad volcánica del Puracé ni con la cadena volcánica de Los Coconucos.

La precisión también fue incluida en el boletín publicado por el SGC este lunes, en el que la entidad indicó que el terremoto, de origen tectónico, no provocó cambios adicionales en el comportamiento del volcán.

Lea también: Despliegue de emergencia en el Eje Cafetero: Gobierno envía rescatistas, ingenieros y tecnología Starlink a Risaralda y Caldas

No obstante, el volcán Puracé mantiene una dinámica que requiere vigilancia. El SGC reportó una intensa desgasificación, principalmente en el cráter, además de cinco emisiones de ceniza registradas durante las últimas 24 horas. Algunas de estas emisiones fueron observadas por habitantes de sectores rurales del municipio de Puracé y alcanzaron hasta 700 metros sobre la cima.

El monitoreo también registra tremor continuo y eventos asociados con el movimiento de fluidos dentro de los conductos volcánicos. Además, los niveles de dióxido de azufre (SO₂) permanecen por encima del promedio histórico y continúan aumentando las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo.

Según el SGC, estos parámetros representan una alteración importante en la dinámica del sistema volcánico, razón por la cual se mantiene la alerta naranja.

La entidad recomendó no acercarse a los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, debido al riesgo de emisiones repentinas de ceniza o gases. También pidió consultar los boletines oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades.

El SGC reiteró que cualquier cambio relevante en la actividad del volcán Puracé será informado oportunamente a través de sus canales oficiales.

Les compartimos el boletín con los detalles sobre la actividad registrada en las últimas 24 horas del volcán Puracé – cadena volcánica Los Coconucos 🌋, que se encuentra en estado de alerta Naranja 🔶 desde el 1 de agosto de 2026. Puedes leerlo aquí 👉🏼 https://t.co/BDy3D2TH4v pic.twitter.com/Aase84FFNp — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026

Más noticias de Colombia