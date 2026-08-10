Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 5 - 8 5 - 8
Pico y Placa Medellín Lunes: 5 - 8 5 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Pilas con el Puracé! SGC aclara si el fuerte sismo de 7,4 afectó al volcán

    ¡Pilas con la información que circula! El SGC aclaró si el fuerte sismo tuvo alguna relación con la actividad del volcán Puracé.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Pilas con el Puracé! SGC aclara si el fuerte sismo de 7,4 afectó al volcán
    Foto de cortesía.
    ¡Pilas con el Puracé! SGC aclara si el fuerte sismo de 7,4 afectó al volcán

    Resumen: El SGC aclaró que el fuerte sismo de 7,4 en Chocó no está relacionado con la actividad que mantiene al volcán Puracé en alerta naranja.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    El fuerte sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, generó preocupación entre habitantes del sur del Cauca por una posible relación con la actividad del volcán Puracé, que actualmente permanece en alerta naranja. Sin embargo, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) descartó cualquier vínculo entre ambos fenómenos.

    Cristian Santacoloma, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, explicó que tras el movimiento telúrico comenzaron a circular versiones en redes sociales que relacionaban el terremoto con la actividad del volcán Puracé y las emisiones de ceniza registradas recientemente.

    Frente a estas afirmaciones, el funcionario fue enfático en señalar que el evento sísmico ocurrido en Chocó no tiene relación con la actividad volcánica del Puracé ni con la cadena volcánica de Los Coconucos.

    La precisión también fue incluida en el boletín publicado por el SGC este lunes, en el que la entidad indicó que el terremoto, de origen tectónico, no provocó cambios adicionales en el comportamiento del volcán.

    Lea también: Despliegue de emergencia en el Eje Cafetero: Gobierno envía rescatistas, ingenieros y tecnología Starlink a Risaralda y Caldas

    No obstante, el volcán Puracé mantiene una dinámica que requiere vigilancia. El SGC reportó una intensa desgasificación, principalmente en el cráter, además de cinco emisiones de ceniza registradas durante las últimas 24 horas. Algunas de estas emisiones fueron observadas por habitantes de sectores rurales del municipio de Puracé y alcanzaron hasta 700 metros sobre la cima.

    El monitoreo también registra tremor continuo y eventos asociados con el movimiento de fluidos dentro de los conductos volcánicos. Además, los niveles de dióxido de azufre (SO₂) permanecen por encima del promedio histórico y continúan aumentando las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo.

    Según el SGC, estos parámetros representan una alteración importante en la dinámica del sistema volcánico, razón por la cual se mantiene la alerta naranja.

    La entidad recomendó no acercarse a los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, debido al riesgo de emisiones repentinas de ceniza o gases. También pidió consultar los boletines oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades.

    El SGC reiteró que cualquier cambio relevante en la actividad del volcán Puracé será informado oportunamente a través de sus canales oficiales.

    Más noticias de Colombia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.