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    Despliegue de emergencia en el Eje Cafetero: Gobierno envía rescatistas, ingenieros y tecnología Starlink a Risaralda y Caldas

    El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se trasladó a Pereira con el objetivo de liderar y articular la entrega de ayuda humanitaria

    Publicado por: SoloDuque

    Despliegue de emergencia en el Eje Cafetero: Gobierno envía rescatistas, ingenieros y tecnología Starlink a Risaralda y Caldas

    Resumen: El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se trasladó a Pereira con el objetivo de liderar y articular la entrega de ayuda humanitaria

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    Minuto30.com ,- El Gobierno Nacional puso en marcha un operativo de respuesta inmediata para atender la emergencia provocada por el reciente desastre en el Eje Cafetero.

    Por instrucción presidencial, y las labores de mitigación en los departamentos de Risaralda y Caldas.

    operativo de respuesta inmediata

    * Movilización de socorristas: Aviones de la Policía Nacional trasladaron un grupo especializado de rescatistas desde Rionegro (Antioquia) hacia Pereira para reforzar la búsqueda y atención de personas afectadas en los puntos críticos.
    * Evaluación de riesgos e infraestructura: La comitiva técnica incluye ingenieros estructuralistas de la Alcaldía de Bogotá, quienes evalúan la estabilidad de las viviendas y obras civiles impactadas para prevenir emergencias secundarias.
    * Conectividad satelital de emergencia: La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) desplegó antenas Starlink para restablecer y garantizar las telecomunicaciones de los equipos de socorro y autoridades locales.

    Respaldo institucional a las comunidades afectadas

    La presencia de la alta dirección del Estado busca acelerar el envío de kits de asistencia, coordinar el censo de damnificados y agilizar la habilitación de albergues temporales.

    Las autoridades reiteraron que mantendrán la coordinación permanente en el territorio entre la Fuerza Pública, los organismos de socorro y las administraciones locales de Risaralda y Caldas durante toda la fase de atención y recuperación.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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