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Resumen: El sismo en Medellín dejó reportes de grietas y daños menores, mientras la ciudad prepara equipos de rescate para apoyar otras zonas afectadas.

¡No hay heridos, pero sí mucha solidaridad! Así responde Medellín al sismo

El fuerte sismo en Medellín registrado durante la mañana de este lunes activó los protocolos de emergencia en la ciudad y puso en alerta a los organismos de socorro.

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó que, hasta el momento, no se reportan personas heridas ni fallecidas en la capital antioqueña, mientras continúan las inspecciones para descartar riesgos en diferentes estructuras.

De acuerdo con el mandatario, durante el movimiento telúrico se recibieron 361 llamadas a la línea 123, principalmente relacionadas con posibles afectaciones en edificaciones, entre ellas grietas y daños en techos. Ante estos reportes, fueron desplegados 263 bomberos y más de 40 ingenieros estructurales para realizar verificaciones en distintos sectores de Medellín.

Las autoridades también inspeccionaron 14 puentes de la ciudad, sin encontrar anomalías, y avanzan las revisiones en instituciones educativas, unidades residenciales e instalaciones de la Fuerza Pública. En los batallones Buenos Aires y Girardot se evalúan reportes relacionados con agrietamientos en los techos.

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El sismo en Medellín también llevó a activar los protocolos de inspección del Metro. El sistema fue revisado y el servicio comenzó a restablecerse progresivamente después de las verificaciones de seguridad.

EPM, por su parte, informó que sus operaciones de acueducto, alcantarillado, gas y energía continúan con normalidad. Hidroituango y las demás centrales de generación también permanecen bajo monitoreo y, según el reporte entregado, no presentan alertas.

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Gutiérrez hizo además un llamado a evitar la desinformación, especialmente las cadenas que circulan por WhatsApp sobre supuestas réplicas. El alcalde recordó que ningún organismo puede anticipar la hora o magnitud de una eventual réplica y pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales oficiales.

Mientras Medellín revisa sus propias estructuras, la ciudad también prepara ayuda para otros territorios afectados. El alcalde anunció el envío de un equipo especializado de búsqueda y rescate conformado por 21 personas capacitadas en atención de edificaciones colapsadas y dos ingenieros, acompañado de cinco vehículos con equipos especializados.

La comisión será enviada al lugar que determine la coordinación nacional de emergencias, entre ciudades como Manizales, Cali, Pereira o Quibdó.

Además, fueron habilitados puntos de acopio para recibir alimentos, agua, elementos de higiene y otros productos básicos destinados a las comunidades afectadas. La Alcaldía reiteró así su disposición para apoyar a las zonas más golpeadas por la emergencia.

Si desea ayudar, Presentes Corporación habilitó su canal de donaciones aquí.

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