¡Sería un bombazo! Importante medio confirmó que Nacional estaría buscando a James Rodríguez

Resumen: A 33 días de la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026, el futuro de James Rodríguez vuelve a estar en el centro del debate tras revelarse el interés de Atlético Nacional por ficharlo, de acuerdo con información del diario Marca. El capitán de la 'Tricolor' evalúa una tentadora propuesta económica del Besiktas de Turquía —cercana a los 5 millones de dólares anuales— frente al proyecto del conjunto 'Verdolaga', el cual apela al factor emocional, el retorno a sus raíces antioqueñas y la cercanía con su familia para convencerlo. Todo esto ocurre mientras el técnico Néstor Lorenzo le exige definir pronto su club para llegar con ritmo de juego a los compromisos de fecha FIFA en septiembre y octubre.

Luego de la temprana eliminación de la Selección Colombia en el Mundial, donde se esperaba que al menos le ganara a Suiza, uno de los temas que más ha llamado la atención es el futuro de James Rodríguez, el capitán, y la realidad es que el futbolista podría llegar a jugar en el FPC.

De acuerdo con un reporte revelado por el diario Marca, Atlético Nacional ha entrado en la carrera para fichar a James Rodríguez. Aunque en las últimas semanas circularon nombres como la Lazio, Estrella Roja o Melbourne Victory, la dirigencia ‘Verdolaga’ estaría evaluando un movimiento histórico para repatriar al ’10’ de la Tricolor.

¿Dólares o corazón? El dilema de los 5 millones

La tarea no será sencilla para el equipo paisa. El informe de Marca destaca que sobre la mesa descansa una propuesta de peso procedente del Besiktas de Turquía, club dispuesto a desembolsar alrededor de 5 millones de dólares al año, un salario cercano al que percibía en su paso por la MLS.

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Frente a semejante muralla financiera, Atlético Nacional apelará a una estrategia pura y exclusivamente sentimental:

El regreso a sus raíces: Recordando los inicios del cucuteño en suelo antioqueño con el Envigado FC.

El factor familiar: Permitirle radicarse nuevamente en Colombia para estar cerca de su hija.

El «Efecto Quintero»: La reciente llegada de Juan Fernando Quintero al Deportivo Independiente Medellín (DIM) encendió la mecha del orgullo local. Nacional busca dar la réplica perfecta en el mercado y armar un clásico antioqueño de época.

Néstor Lorenzo exige ritmo de juego

Quien sigue esta novela con lupa es el DT de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo. El estratega ya le dejó claro a su capitán que lo necesita activo y compitiendo al máximo nivel para los compromisos de fecha FIFA en septiembre y octubre (con amistosos confirmados frente a México y Perú).

¿Se impondrá el peso de los dólares turcos o el romanticismo ‘Verdolaga’? La moneda está en el aire, pero gracias al reporte de Marca, Medellín hoy sueña despierta con ver a James vistiendo la camiseta verde.

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