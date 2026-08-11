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Resumen: Los bomberos de Medellín llegaron a Quibdó con seis toneladas de equipos y tres caninos para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras el sismo.

¡Medellín llegó al rescate! 23 bomberos ya están en Quibdó con equipos y caninos

Los bomberos de Medellín ya se encuentran en Quibdó para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras el fuerte sismo que sacudió a Colombia. El equipo, conformado por 23 integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, llegó al municipio luego de realizar un desplazamiento terrestre durante toda la noche.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que los socorristas viajaron con cerca de seis toneladas de equipos especializados, además de tres caninos entrenados para apoyar las labores de atención de emergencias.

A su llegada a Quibdó, el grupo comenzó la instalación de su base de operaciones, desde donde se coordinarán las actividades con las autoridades locales. De acuerdo con el mandatario, los bomberos de Medellín iniciarían en cuestión de minutos los trabajos destinados a apoyar la respuesta frente a la emergencia.

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El despliegue hace parte de la ayuda que Medellín dispuso para las zonas más afectadas por el movimiento telúrico, cuyo epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó. La capital antioqueña también manifestó su disposición de acompañar a las comunidades afectadas en otros territorios.

Gutiérrez señaló que el apoyo no se limita al departamento del Chocó y extendió el acompañamiento a las comunidades del Eje Cafetero y Valle del Cauca que también resultaron afectadas por el sismo.

La llegada del equipo especializado busca fortalecer la capacidad de respuesta en Quibdó, especialmente en las labores que requieran personal capacitado para la búsqueda y rescate de posibles víctimas.

El alcalde destacó el trabajo de los integrantes del organismo de socorro y aseguró que Medellín permanecerá disponible para apoyar a las comunidades que necesiten asistencia durante la emergencia.

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“Cuando Colombia nos necesita, ahí estamos. Medellín está con ustedes”, expresó Gutiérrez al informar sobre la llegada de los bomberos de Medellín a la capital del Chocó.

Mientras avanzan las labores de atención y evaluación de daños, los equipos de emergencia continúan desplegados en los diferentes territorios afectados por el fuerte movimiento telúrico.

Ya están en Quibdó los 23 integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín @AlcaldiadeMed @DAGRDMedellin . Llegaron bien, después de viajar toda la noche por tierra, con cerca de 6 toneladas de equipos especializados, tres caninos y todo lo necesario para apoyar las… pic.twitter.com/zZSJJRfmwN — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 11, 2026

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