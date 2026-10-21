¡Sería notición! Colombia podría ser el primer país en ver «Spider-Man: Beyond the Spider-Verse»

Resumen: Una publicación viral asegura que Colombia sería el primer país en ver «Spider-Man: Beyond the Spider-Verse», ocho días antes del estreno mundial. El portal oficial de Sony Pictures Colombia ya lista el 10 de junio de 2027 como fecha en el país, frente al 18 de junio de 2027 a nivel global, aunque el estudio no ha confirmado oficialmente un estreno anticipado. La película cerrará la trilogía animada de Miles Morales.

¡Atención, fanáticos del Hombre Araña! Una publicación que circula desde este miércoles en redes sociales tiene emocionados a los seguidores colombianos de Spider-Man: asegura que Colombia sería el primer país del mundo en ver «Spider-Man: Beyond the Spider-Verse», la esperada tercera entrega de la saga animada de Miles Morales, y que lo haría ocho días antes de su estreno mundial.

La publicación, hecha por una cuenta especializada en cine y animación, se volvió viral en cuestión de horas y ya acumula cientos de miles de visualizaciones y decenas de miles de reacciones, buena parte de ellas de usuarios colombianos que celebraron la posibilidad de ver la película antes que el resto del planeta.

¿Qué tan cierto es el anuncio? Esto es lo que se sabe hasta ahora.

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La fecha que ya aparece para Colombia

De acuerdo con el portal oficial de Sony Pictures Colombia, «Spider-Man: Más allá del Spiderverso», como aparece titulada en ese sitio, tiene fecha de estreno en el país el 10 de junio, con el aviso de que llegará a cines. La fecha mundial que maneja actualmente el estudio es el 18 de junio de 2027, que fue reiterada durante la edición 2026 de CinemaCon, el evento de la industria del cine que se realiza en Las Vegas.

La diferencia entre ambas fechas es de exactamente ocho días, lo que coincide con lo que afirma la publicación que circula en redes. De mantenerse ese calendario, las salas colombianas estrenarían la película el 10 de junio de 2027, más de una semana antes del lanzamiento global.

Sin embargo, hay que ponerle pausa a la emoción: hasta el momento no existe un anuncio oficial del estudio ni del distribuidor local que confirme que Colombia será «el primer país» en ver la cinta. Los calendarios internacionales de estreno suelen variar de un mercado a otro y pueden cambiar en cualquier momento, como ya ha pasado varias veces con esta producción.

De hecho, la película ha sufrido diferentes modificaciones en su calendario. Inicialmente fue anunciada para los primeros días de junio de 2027 y posteriormente la fecha se ajustó hasta el 18 de junio de ese año, que es la que rige actualmente a nivel global. Por eso, aunque la fecha colombiana ya aparece listada en el sitio oficial del distribuidor, lo prudente es esperar una confirmación formal antes de sacar las palomitas.

El cierre de la historia de Miles Morales

«Beyond the Spider-Verse» continuará exactamente donde quedó «Across the Spider-Verse» (2023): Miles Morales quedó atrapado en una dimensión que no es la suya, donde se encontró con una versión alternativa de sí mismo convertida en Prowler, mientras Gwen Stacy y Peter B. Parker intentan reunir aliados para encontrarlo. Al mismo tiempo, la Sociedad Araña de Miguel O’Hara lo persigue y The Spot sigue siendo una amenaza para todo el multiverso.

La cinta está dirigida por Bob Persichetti y Justin K. Thompson, con Phil Lord y Christopher Miller, los cerebros detrás de la saga, vinculados al desarrollo de la historia junto a David Callahan. El reparto de voces en inglés está encabezado de nuevo por Shameik Moore como Miles Morales.

Las dos primeras entregas de la saga, «Into the Spider-Verse» (2018) y «Across the Spider-Verse» (2023), fueron un fenómeno de crítica y taquilla. La primera se llevó el Óscar a mejor película animada y marcó un antes y un después en el lenguaje visual de la animación moderna, mientras la segunda dejó a los fanáticos con uno de los finales más comentados de los últimos años y con una espera que ya cumple tres años.

Precisamente esa expectativa explica por qué cualquier dato sobre el estreno enciende las redes. La película es una de las más esperadas de los próximos años y en Colombia tiene una base enorme de seguidores, que siguió de cerca cada uno de los cambios de fecha que ha tenido la producción.

Por ahora, la invitación es a la prudencia: la fecha del 10 de junio de 2027 ya figura en el portal oficial del distribuidor para Colombia, pero el anuncio de un estreno anticipado «antes que nadie» todavía no es oficial. Los fanáticos colombianos tendrán que esperar la confirmación del distribuidor para saber si, efectivamente, verán a Miles Morales cerrar su historia antes que el resto del mundo.

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