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Resumen: Miradas Medellín llega del 3 al 8 de noviembre con más de 70 obras de cine iberoamericano gratis en 16 espacios del Valle de Aburrá. Conozca la programación.

Películas gratis, funciones en el Metrocable y cine para niños: así será Miradas Medellín 2026

El festival Miradas Medellín llega a su sexta edición con más de 70 obras de cine iberoamericano, todas con entrada libre. La programación será desde el martes 3 hasta el domingo 8 de noviembre en 16 espacios de Medellín y en otros municipios del Valle de Aburrá.

En total, el público podrá ver 22 largometrajes, 39 cortometrajes y 12 propuestas en formatos expandidos. El objetivo del festival es conectar las nuevas voces del cine iberoamericano con los espectadores, los realizadores y los profesionales del sector audiovisual.

La secretaria de Cultura Ciudadana, Verónica Suárez Restrepo, destacó que habrá 65 obras, más de 50 proyecciones y 25 actividades pensadas para acercar el talento audiovisual a nuevas oportunidades. También señaló que la ciudad podrá disfrutar de talleres de formación, encuentros de negocios y actividades culturales y artísticas.

Este año, la Alcaldía de Medellín apostó por una programación descentralizada. Las proyecciones serán en lugares como el Museo de Arte Moderno de Medellín, el Colombo Americano, la Capilla Comfama, el Parque de los Deseos, el Centro de Desarrollo Cultural Moravia, el Planetario, el Parque Explora y el Teatro Pablo Tobón Uribe. Además, habrá actividades en Bello y Caldas.

Las películas que llegan a Miradas Medellín

El festival presentará producciones de México, Chile, Argentina, Ecuador, España, República Dominicana, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Entre los títulos más destacados están El deshielo, de Manuela Martelli; Niñas escarlata, de Paula Cury, y Seis meses en el edificio rosa con azul, de Bruno Santamaría, la película que inaugurará el festival.

La programación también contempla encuentros con los cineastas invitados, quienes presentarán sus obras y conversarán con el público.

El cine hecho en la ciudad también tendrá su espacio. La selección local está compuesta por 28 obras y procesos audiovisuales: 10 cortometrajes, 3 largometrajes, 6 propuestas de cine comunitario, 5 procesos de mediación de audiencias y 4 de cine expandido.

Estas producciones, que contaron con el apoyo de los Estímulos para el Arte y la Cultura, cuentan historias de territorios como Santa Cruz, Aranjuez, la comuna 13, Moravia, Tricentenario, San Cristóbal y Santa Elena.

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Más allá de las proyecciones, el festival tendrá una agenda pensada para la industria. Entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre se realizarán los «Días de industria», que reunirán a estudiantes, cineastas, productores y otros profesionales en más de 25 actividades de formación, intercambio y relacionamiento.

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La idea es conectar la cadena audiovisual, crear una comunidad que comparta conocimientos, impulsar proyectos colaborativos y abrir nuevas oportunidades para el cine.

Durante tres días también se desarrollará el «Programa de talentos», con 105 participantes en siete áreas: producción creativa, diseño de producción, sonido, montaje, dirección, dirección de fotografía y actuación.

A esto se suma el 2.º Encuentro de Coproducción Miradas Medellín, que reunirá 12 proyectos en desarrollo con potencial en temas iberoamericanos.

Por su parte, la rueda de negocios, que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico, seleccionó 50 proyectos de largometrajes y series. El propósito es conectar a las empresas audiovisuales con compradores, distribuidores, plataformas e inversionistas, para fortalecer los lazos profesionales y abrir caminos para la coproducción, la financiación y la circulación de las obras.

Miradas Medellín también tendrá opciones para toda la familia. El sábado 7 y el domingo 8 de noviembre, la Cinemateca Móvil estará en el Parque de los Deseos con matinés infantiles, microtalleres y un domo portátil.

Además, iniciativas como Cultura Parque y Cine en el Metrocable llevarán funciones a distintos territorios de la ciudad.

El cierre de la programación estará a cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Red de Músicas y de Cumbia Stars.

Quienes quieran consultar la agenda completa pueden hacerlo aquí y en las redes sociales @cultura.med.

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