Con Sergio Ramos a la cabeza: Sevilla cambia de dueños, incluso si desciende

Resumen: El grupo inversor asume el control en uno de los momentos institucionales y deportivos más delicados en la historia reciente del Sevilla. Los nuevos dueños planean una profunda revolución, condicionados por la realidad que los agobia

Minuto30.com .- En un movimiento histórico que marca el fin de una era para el club andaluz, el exfutbolista Sergio Ramos, en representación del grupo inversor Five Eleven Capital, ha llegado a un acuerdo total para adquirir el Sevilla FC. Tras meses de negociaciones iniciadas el pasado 31 de diciembre, la transacción dejará a la entidad de Nervión en manos de capital extranjero.

A falta de la firma oficial ante notario y la aprobación de los entes reguladores, las principales familias accionistas han aceptado las garantías presentadas por el exjugador y su grupo.

Las cifras y condiciones del histórico acuerdo para adquirir el Sevilla

Las reuniones, lideradas por Sergio Ramos y su socio Martin Ink (empresario argentino y CEO de Five Eleven Capital), culminaron con un pacto que define el futuro económico e institucional del equipo:

El monto de la operación: La compra se cerró por 450 millones de euros, lo que le otorga al grupo inversor el 80% de las acciones totales del club.

Gestión de la deuda: A esta cifra de 450 millones se le deberá restar la deuda actual reconocida por la entidad, la cual ronda los 88 millones de euros.

Estructura de pago: El acuerdo contempla un pago inicial importante al momento de firmar los documentos notariales, mientras que el monto restante se abonará a plazos. Aunque Ramos es la cabeza visible del proyecto, el capital no sale de su patrimonio personal, sino de fondos de inversión de total solvencia.

Cambio en la presidencia: Una de las condiciones innegociables establecidas por los compradores es la salida inmediata de José María del Nido Carrasco de la presidencia en cuanto se estampe la firma final.

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Los accionistas y el aval de las instituciones

La generosa oferta fue aceptada por las tres grandes familias accionistas presentes en la reunión: Alés, Guijarro-Castro y Carrión. Se espera que a este acuerdo se sumen próximamente José María del Nido (máximo accionista individual) y el denominado «Grupo de los Americanos».

Para que la venta sea oficial y definitiva, la transacción deberá recibir el visto bueno de LaLiga y del Consejo Superior de Deportes (CSD).

La crisis actual del Sevilla: Riesgo de descenso y números rojos

El grupo inversor asume el control en uno de los momentos institucionales y deportivos más delicados en la historia reciente del Sevilla. Los nuevos dueños planean una profunda revolución, condicionados por la siguiente realidad:

Cláusula de descenso: El pacto de compra se mantiene en pie incluso si el equipo desciende a Segunda División, aunque en ese escenario se activaría un calendario de pagos diferente. Actualmente, el Sevilla suma 40 puntos, está a solo tres unidades de la zona de descenso y se juega la vida este miércoles visitando al Villarreal (7:00 p.m. hora de España).

Pérdidas millonarias: Al no disputar competiciones europeas, el club arrastra un déficit alarmante, reportando pérdidas de 19, 81 y 54 millones de euros en los últimos tres ejercicios financieros.

Recorte de plantilla: La crisis ha obligado a una reconversión brutal en el coste de la plantilla, pasando de 178 millones a 88 millones de euros en la actualidad.