Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    «Seré el representante de 50 millones de colombianos»: Mauricio Tobón reacciona a su nombramiento como embajador en México

    Mauricio Tobón aprovechó para enviar un mensaje sobre cuál será el enfoque de su trabajo en México, asumiendo la representación del país

    Publicado por: SoloDuque

    «Seré el representante de 50 millones de colombianos»: Mauricio Tobón reacciona a su nombramiento como embajador en México

    Resumen: El dirigente antioqueño agradeció la designación del presidente electo Abelardo de la Espriella y trazó las tres líneas estratégicas que guiarán su misión diplomática en el país azteca.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- Horas después de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, confirmara la noticia en medio de la agenda de empalme regional en Antioquia, Mauricio Tobón se pronunció oficialmente para aceptar su designación como nuevo Embajador de Colombia en México.
    Agradecimiento y hermandad binacional

    A través de su cuenta oficial en la red social X, el dirigente antioqueño expresó su gratitud frente al reto que asumirá a partir del próximo 7 de agosto, destacando los lazos históricos que unen a ambas naciones.

    «El Presidente de la República me ha concedido la honrosa responsabilidad de ser el Embajador de Colombia ante la República de México con quien nuestra patria ha mantenido durante la historia una fraterna hermandad», señaló el nuevo diplomático.

    mauricio tobon mexico 2

    Foto: Cortesía

    Los tres pilares de su embajada

    En su primera declaración pública tras el anuncio, Tobón aprovechó para enviar un mensaje sobre cuál será el enfoque de su trabajo en Norteamérica, asumiendo la representación del país.

    El nuevo embajador dejó claros sus objetivos inmediatos: «Seré el representante de 50 millones de Colombianos ante México y mi objetivo será fortalecer el intercambio comercial, cultural y tecnológico entre las dos naciones».

    Tobón finalizó su mensaje reiterando su agradecimiento directo a De la Espriella. Su llegada a la embajada en Ciudad de México reafirma el protagonismo que tendrán los liderazgos regionales de Antioquia en la estructura del nuevo gobierno.

    Lea también: Mauricio Tobón será el nuevo embajador de Colombia en México: Abelardo de la Espriella lo confirmó en Antioquia

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Cancha Alejandro Echavarría Comuna 9

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.