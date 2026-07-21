Resumen: El dirigente antioqueño agradeció la designación del presidente electo Abelardo de la Espriella y trazó las tres líneas estratégicas que guiarán su misión diplomática en el país azteca.

«Seré el representante de 50 millones de colombianos»: Mauricio Tobón reacciona a su nombramiento como embajador en México

Minuto30.com .- Horas después de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, confirmara la noticia en medio de la agenda de empalme regional en Antioquia, Mauricio Tobón se pronunció oficialmente para aceptar su designación como nuevo Embajador de Colombia en México.

Agradecimiento y hermandad binacional

A través de su cuenta oficial en la red social X, el dirigente antioqueño expresó su gratitud frente al reto que asumirá a partir del próximo 7 de agosto, destacando los lazos históricos que unen a ambas naciones.

«El Presidente de la República me ha concedido la honrosa responsabilidad de ser el Embajador de Colombia ante la República de México con quien nuestra patria ha mantenido durante la historia una fraterna hermandad», señaló el nuevo diplomático.

Los tres pilares de su embajada

En su primera declaración pública tras el anuncio, Tobón aprovechó para enviar un mensaje sobre cuál será el enfoque de su trabajo en Norteamérica, asumiendo la representación del país.

El nuevo embajador dejó claros sus objetivos inmediatos: «Seré el representante de 50 millones de Colombianos ante México y mi objetivo será fortalecer el intercambio comercial, cultural y tecnológico entre las dos naciones».

Tobón finalizó su mensaje reiterando su agradecimiento directo a De la Espriella. Su llegada a la embajada en Ciudad de México reafirma el protagonismo que tendrán los liderazgos regionales de Antioquia en la estructura del nuevo gobierno.

El Presidente de la República me ha concedido la honrosa responsabilidad de ser el Embajador de Colombia ante la República de México con quien nuestra patria ha mantenido durante la historia una fraterna hermandad. Seré el representante de 50 millones de Colombianos ante México y… pic.twitter.com/WJndB1locZ — Mauricio Tobón Franco (@Mauriciotobonf) July 21, 2026

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