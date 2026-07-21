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    Mauricio Tobón será el nuevo embajador de Colombia en México: Abelardo de la Espriella lo confirmó en Antioquia

    El presidente electo reveló la designación diplomática este 21 de julio, minutos antes de dar inicio a la rueda de prensa por el empalme de las regiones en el departamento.

    Publicado por: SoloDuque

    mauricio tobon
    Mauricio Tobón será el nuevo embajador de Colombia en México: Abelardo de la Espriella lo confirmó en Antioquia

    Resumen: El presidente electo reveló la designación diplomática este 21 de julio, minutos antes de dar inicio a la rueda de prensa por el empalme de las regiones en el departamento.

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    Minuto30.com .- La cuota antioqueña en el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella sigue consolidándose. Este martes 21 de julio, el presidente electo confirmó que el dirigente antioqueño Mauricio Tobón asumirá uno de los cargos diplomáticos más estratégicos para el país: será el nuevo Embajador de Colombia en México.

    Un anuncio previo al empalme regional

    La sorpresiva confirmación se dio en el marco de la agenda que adelanta el presidente electo en Antioquia. De la Espriella soltó la noticia en una breve declaración a los medios, justo antes de ingresar a la esperada rueda de prensa donde se abordarían los detalles del empalme de las regiones, un proceso clave para la transición de su gobierno.

    La llegada de Tobón a la embajada en Ciudad de México representa un movimiento estratégico. México no solo es uno de los socios comerciales más importantes de Colombia en la región, sino un actor fundamental en temas de seguridad binacional, migración y cooperación cultural.

    La consolidación del poder regional

    Con la designación de Mauricio Tobón en el servicio exterior, el gobierno entrante reafirma la importancia del liderazgo antioqueño en su mapa de poder.

    Este nombramiento diplomático se suma a otras movidas políticas recientes que favorecen a la región, como tres de las ministras.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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