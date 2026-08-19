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    El trabajo que hacen sí cuenta: agentes de Buen Comienzo tendrán nuevos reconocimientos

    Ser Mejor reconocerá por primera vez experiencias propias de agentes educativas de Buen Comienzo.

    Publicado por: Melissa Noreña

    El trabajo que hacen sí cuenta: agentes de Buen Comienzo tendrán nuevos reconocimientos

    Resumen: Ser Mejor amplía sus categorías para reconocer experiencias y liderazgo de agentes educativas, coordinadores y gestores de Buen Comienzo en Medellín.

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    El programa Ser Mejor tendrá nuevas categorías dirigidas a los equipos que trabajan con la primera infancia en Medellín, luego de que el Concejo Distrital aprobara la modificación del proyecto de acuerdo presentado por la Alcaldía de Medellín, a través de Buen Comienzo y la Secretaría de Educación.

    La actualización permitirá que, por primera vez, las agentes educativas cuenten con espacios propios dentro del reconocimiento para destacar experiencias desarrolladas durante el acompañamiento a niñas y niños.

    A partir de 2026, el programa Ser Mejor destinará más de $1.000 millones en incentivos para reconocer iniciativas relacionadas con innovación, liderazgo y transformación educativa.

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    Dentro de las novedades se encuentra la categoría Experiencias Significativas de Agentes Educativos en Atención Integral a la Primera Infancia, que contempla tres menciones: Desarrollo Pedagógico y Experiencias Educativas Significativas; Cuidado, Salud y Bienestar Integral; y Familia, Comunidad y Redes.

    También se creó una categoría para coordinadores y/o gestores de atención, enfocada en su liderazgo y gestión. Allí se tendrán en cuenta las labores de acompañamiento técnico y pedagógico que realizan con las agentes educativas.

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    Las postulaciones estarán habilitadas entre el 7 y el 25 de septiembre para quienes quieran presentar sus experiencias y prácticas significativas.

    Los requisitos y el proceso estarán disponibles aquí y en los canales oficiales de Buen Comienzo y la Alcaldía de Medellín.

    Los reconocimientos individuales podrán llegar hasta tres salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). La evaluación contará con expertos en educación inicial y atención integral de la Red Interuniversitaria Buen Comienzo.

    El trabajo que hacen sí cuenta: agentes de Buen Comienzo tendrán nuevos reconocimientos

    Foto de cortesía.

    agentes de Buen Comienzo Ser Mejor 2

    Foto de cortesía.

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