Resumen: Los incendios forestales siguen en aumento en el Valle de Aburrá: ya son 93 casos entre junio y agosto, mientras el AMVA mantiene monitoreo permanente.

Ni las lluvias frenan el fuego: ya son 93 incendios en el Valle de Aburrá

Los incendios forestales mantienen en alerta al Valle de Aburrá, donde las condiciones ambientales de la temporada de menos lluvias siguen favoreciendo la aparición y propagación de conflagraciones. Entre junio y agosto ya se contabilizan 93 casos de incendios de cobertura vegetal.

De acuerdo con el balance entregado, en junio se presentaron nueve emergencias, mientras que julio cerró con 42. En lo corrido de agosto, la cifra alcanza los 43 casos, convirtiendo este mes en el periodo con mayor número de reportes dentro del registro conocido desde junio.

Aunque las lluvias recientes han permitido refrescar la vegetación y el suelo, las autoridades advierten que las precipitaciones no eliminan las condiciones que podrían facilitar nuevos incendios forestales de gran magnitud.

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El panorama está relacionado con factores como una mayor exposición solar, temperaturas elevadas cerca de la superficie, incremento de los vientos y bajos niveles de humedad tanto en el suelo como en la vegetación. A esto se suma la posibilidad de incidencia del Fenómeno de El Niño, que podría intensificar la amenaza.

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Ante este escenario, el Sistema de Alertas Tempranas (SIATA) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá mantiene vigilancia permanente. El sistema opera las 24 horas, los siete días de la semana, mediante cámaras convencionales y térmicas, además de drones con sensores capaces de detectar focos de calor desde el aire.

El AMVA recomendó evitar fogatas, no arrojar colillas, vidrios o residuos combustibles, disponer correctamente de la basura y reportar de inmediato cualquier columna de humo a las autoridades, sin acercarse al área afectada.

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