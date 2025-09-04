Resumen: Harold Daniel Barragán, séptimo implicado en el atentado contra Miguel Uribe Turbay, fue enviado a la cárcel. La Fiscalía lo acusa de reclutar a un menor y manipular pruebas.

A la cárcel el séptimo implicado en el atentado contra Miguel Uribe Turbay

El Juzgado 61 de control de garantías de Bogotá ordenó enviar a la cárcel a Harold Daniel, señalado como el séptimo integrante de la estructura criminal que planeó y ejecutó el atentado sicarial contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

De acuerdo con el despacho judicial, las pruebas presentadas por la Fiscalía ubican a Harold como un miembro activo de la organización delictiva, al punto de reclutar a un menor de 15 años para que participara en el ataque.

Ese joven recibió instrucciones precisas para atentar contra el congresista del Centro Democrático, quien en ese momento adelantaba un discurso político en el parque El Golfito, barrio Modelia, occidente de Bogotá.

El juez consideró que el procesado, capturado el pasado viernes 29 de agosto, representa un serio riesgo para la comunidad y para el desarrollo del proceso judicial, ya que existe alta probabilidad de fuga y de manipulación de la investigación.

Lea también: Conductor de bus en Medellín frustró presunto robo y entregó a los ladrones a la Policía

De hecho, durante dos meses entregó pruebas que resultaron alteradas, con lo cual habría intentado desviar el caso.

Además, la Fiscalía reveló que Harold Daniel fue el encargado de conseguir el arma de fuego usada en el ataque y de coordinar los movimientos del menor de edad que terminó ejecutando la acción criminal.

La imputación incluye los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y utilización de menores en la comisión de delitos. En la audiencia realizada esta semana, el sujeto no aceptó los cargos.

El juez recalcó la gravedad de haber instrumentalizado a un menor de edad y recordó que el procesado ya tenía un historial delictivo de una década. Por ello, concluyó que su reclusión es necesaria para salvaguardar la justicia y la seguridad ciudadana en el marco de este atentado que conmocionó a Bogotá.

Más noticias de Colombia