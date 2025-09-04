Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: En un video viral, un conductor de bus supuestamente enfrentó a presuntos ladrones que habrían intentado robar en el articulado. Las autoridades no se han pronunciado sobre el hecho.

Conductor de bus en Medellín frustró presunto robo y entregó a los ladrones a la Policía

Un video que circula en redes sociales muestra la acción de un conductor de bus que, al parecer, evitó un robo y retuvo a los supuestos delincuentes hasta que llegó la Policía.

La valiente acción ha generado un debate en redes sociales, donde muchos internautas aplauden su actuar, mientras que otros critican sus métodos. Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.

En las imágenes, aparentemente grabadas por uno de los pasajeros, se observa al conductor, con un cuchillo en la mano, enfrentando a dos mujeres que supuestamente habían intentado robar en el bus.

Lea también: Envigado lanza campaña contra la pólvora y se pone como meta cero quemados para 2025

El conductor les pide de manera intimidante que entreguen los bolsos: «A ver el bolso, a ver el bolso que usted es una». Posteriormente, se aprecia cómo el conductor abofetea a una de las mujeres.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Incluso, el conductor llegó a escupirle en la cara a un hombre que presuntamente estaría ayudando a las mujeres.

Según el relato que acompaña el video en redes sociales, el conductor de bus no permitió que los presuntos delincuentes bajaran del vehículo y, en cambio, llamó a la Policía, que habría tomado el caso. Se desconoce si los supuestos ladrones fueron judicializados y capturados por las autoridades.

Más noticias de Medellín