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Resumen: Conoce los detalles del balance de seguridad en Bogotá, que cerró septiembre con la cifra más baja de homicidios en los últimos 24 años.

¡A punta de tecnología y mano dura! Así fue como Bogotá logró el septiembre con menos homicidios en 24 años

Un alentador balance en materia de seguridad entregó la alcaldía al confirmar que el mes de septiembre de 2026 cerró con un total de 73 homicidios en la capital del país, lo que representa 11 casos menos en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, calificó este indicador como el mejor resultado para este mes en los últimos 24 años, al registrar una disminución del 13% en este delito de alto impacto que beneficia de manera directa a diversas zonas del territorio urbano.

Entre los datos destacados del informe se encuentra la reducción del 23,5% en la localidad de Ciudad Bolívar, consolidando una tendencia a la baja donde 12 localidades lograron contener el incremento de este delito.

Sin embargo, las autoridades señalaron que mantienen la lupa sobre zonas críticas como Bosa, que a pesar de mostrar una disminución del 9% sigue presentando un comportamiento complejo, al igual que Los Mártires, Santa Fe y Rafael Uribe Uribe, donde la intervención institucional continuará reforzándose con estrategias focalizadas.

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El funcionario atribuyó parte de estos logros a la modernización tecnológica implementada en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), que actualmente opera con una red de 14.000 cámaras, 15.000 radios y herramientas avanzadas para la línea 123 como georreferenciación y videollamadas.

Estas capacidades técnicas han optimizado la coordinación entre las entidades de emergencia, permitiendo una reacción más eficiente frente al delito y respaldando los operativos para seguir reduciendo los homicidios en la ciudad.

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