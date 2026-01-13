Confirman dónde será el adiós final a Yeison Jiménez: sus fanáticos podrán despedirlo por lo alto

Resumen: El Movistar Arena de Bogotá será el escenario del homenaje público a Yeison Jiménez este miércoles 14 de enero, evento en el que se espera una asistencia masiva de seguidores y la participación de diversos artistas del género para honrar su legado tras el trágico accidente aéreo en Paipa. Aunque el lugar ya está confirmado, los detalles sobre horarios y logística de ingreso se darán a conocer durante la mañana de hoy a través de los canales oficiales del equipo del cantante.

Tras el trágico accidente aéreo que cobró la vida de Yeison Jiménez el pasado sábado en Paipa, Boyacá, se han revelado los detalles del evento con el que sus seguidores, colegas y familiares podrán despedirlo de manera oficial. El Movistar Arena, uno de los recintos más emblemáticos de la capital colombiana, ha sido el lugar elegido para honrar el legado del “Aventurero”.

A través de un comunicado oficial emitido la mañana de este martes, el equipo de representación del cantante informó que el homenaje se llevará a cabo el miércoles 14 de enero. Aunque la logística de ingreso y los horarios específicos se darán a conocer en las próximas horas, fuentes cercanas a la organización aseguran que será un evento “a lo grande”.

Un tributo entre amigos y música

Más allá de un acto fúnebre tradicional, la intención es celebrar la trayectoria de Jiménez. Según pudo establecerse, la jornada contará con una fuerte presencia musical. Varios exponentes del género popular y agrupaciones cercanas al artista han manifestado su intención de estar presentes en tarima para interpretar los éxitos que consolidaron a Yeison como uno de los máximos referentes de la música regional en el país.

El contexto de la tragedia

Cabe recordar que el siniestro ocurrió el pasado 10 de enero cuando la avioneta en la que viajaba el artista y parte de su equipo de trabajo se precipitó a tierra poco después de despegar. El destino final era Marinilla, Antioquia, donde el cantante tenía programada una presentación.

Las autoridades de la Aeronáutica Civil continúan con las investigaciones para determinar las causas técnicas del accidente, mientras que la zona del norte de Bogotá, donde reposan temporalmente sus restos, permanece bajo estrictas medidas de seguridad ante la aglomeración de fanáticos que buscan darle un último adiós.

Se recomienda a quienes deseen asistir al Movistar Arena mañana miércoles estar atentos a los canales oficiales para conocer las restricciones de ingreso y garantizar que el homenaje se desarrolle bajo condiciones de orden y respeto.

