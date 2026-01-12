Accidente en Bolivia cobra la vida de 12 integrantes de una misma familia, al menos 4 son menores de edad. Foto: Redes Sociales

Resumen: La familia regresaba de una fiesta de 15 años. Al parecer, el menor tomó el control del volante bajo estas condiciones, lo que provocó la pérdida de control del bus en la madrugada.

En Bolivia, 12 miembros de una familia murieron en bus conducido por un niño de 13 años, al parecer ebrio

Minuto30.com .- Una verdadera tragedia enluta al oriente de Bolivia este lunes 12 de enero. Doce integrantes de una misma familia perdieron la vida en un aterrador accidente de tránsito en la ruta Bioceánica, una vía estratégica que conecta a Puerto Quijarro con Puerto Suárez, cerca de la frontera con Brasil.

El siniestro, que ocurrió a unos 641 kilómetros de Santa Cruz, ha dejado al descubierto una cadena de negligencias que terminó en la muerte de al menos cuatro menores de edad.

El horror: Un árbol aplastó el vehículo

Según el reporte oficial de la Policía de Bolivia, el autobús se salió de la carretera a alta velocidad e impactó violentamente contra un árbol de gran tamaño. Segundos después del choque, la estructura del árbol colapsó y cayó directamente sobre el autobús, aplastando a la mayoría de los ocupantes que ya se encontraban aturdidos por el primer impacto.

El conductor era un menor de 13 años presuntamente ebrio

La investigación preliminar ha dejado atónitas a las autoridades. De acuerdo con los testimonios y las primeras pesquisas:

El vehículo era conducido por un adolescente de apenas 13 años, de quien se presume que el menor se encontraba en estado de ebriedad.

La familia regresaba de una fiesta de 15 años. Al parecer, el menor tomó el control del volante bajo estas condiciones, lo que provocó la pérdida de control del bus en la madrugada.

Saldo devastador

La escena del accidente fue descrita por los rescatistas como dantesca. Además de las 12 víctimas fatales, varios ocupantes resultaron con heridas de extrema gravedad y fueron trasladados a centros asistenciales cercanos.

Las autoridades bolivianas han iniciado una investigación penal para determinar la responsabilidad de los adultos sobrevivientes o tutores que permitieron que un niño de 13 años, y bajo los efectos del alcohol, estuviera a cargo de un vehículo de transporte de pasajeros.