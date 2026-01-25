Resumen: La gran noticia para toda Colombia es la participación de Christian González. El esquinero de los Patriots, de raíces colombianas, fue el héroe de la final de la Conferencia Americana

¡Separe el 8 de febrero en el calendario! Super Bowl 2026: Fecha, hora y el dato histórico que paralizará a Colombia

Minuto30.com .- La fiebre del fútbol americano llega a su punto máximo. Tras la emocionante jornada de finales de conferencia, el mundo del deporte ya tiene la mirada puesta en el Super Bowl LIX, el evento que no solo define al campeón de la NFL, sino que este año tendrá un sabor especial para nuestro país. Por primera vez, la bandera tricolor estará representada en el campo de juego gracias a la hazaña de los New England Patriots.

Aquí le contamos todo lo que necesita saber para programarse y ser testigo de este hito histórico.

¿Cuándo y a qué hora es el Super Bowl 2026?

La cita es el próximo domingo 8 de febrero de 2026. La patada inicial o kickoff está programada para las 6:30 p. m. (hora de Colombia). Se recomienda conectarse desde las 5:00 p. m. para disfrutar de los actos protocolarios y el análisis previo.

¿Dónde se jugará?

La gran cita del 8 de febrero de 2026 se trasladará a la Costa Oeste de los Estados Unidos. El Levi’s Stadium, hogar de los San Francisco 49ers en Santa Clara, California, será el epicentro de la final de la NFL.

El protagonista colombiano: Christian González

La gran noticia para toda Colombia es la participación de Christian González. El esquinero de los Patriots, de raíces colombianas, fue el héroe de la final de la Conferencia Americana al lograr la intercepción definitiva que selló el paso de su equipo al gran juego.

González no solo es una pieza clave en la defensa de New England, sino que el 8 de febrero se convertirá en el primer colombiano en disputar un Super Bowl, llevando el talento nacional a la vitrina deportiva más vista del mundo.

¿Quién será el rival y dónde verlo?

Los Patriots esperan por el campeón de la Conferencia Nacional (entre Seahawks y Rams). En Colombia, usted podrá seguir cada detalle de la transmisión oficial a través de:

Televisión: ESPN (Canal oficial para Latinoamérica).

Streaming: Disney+ y NFL Game Pass.

El Show de Medio Tiempo

El “Conejo Malo”, Bad Bunny, hará historia como el primer artista masculino latino en liderar en solitario el espectáculo de medio tiempo más visto del planeta.

Pre-show con estrellas anglo

Las voces que abrirán el Super Bowl LX: Himnos y Tradición

Antes de que Bad Bunny tome el escenario para el show de medio tiempo y de que el colombiano Christian González busque la gloria con los Patriots, el Levi’s Stadium vibrará con las interpretaciones de tres piezas fundamentales de la cultura estadounidense:

Himno Nacional (The Star-Spangled Banner): Será interpretado por el cantante y compositor nominado al Grammy, Charlie Puth. El artista ya adelantó en sus redes sociales que prepara un arreglo especial en “Re mayor” para esta actuación.

America the Beautiful: La potente voz de la estrella del country y el rock, Brandi Carlile, será la encargada de entonar esta pieza patriótica.

Lift Every Voice and Sing: Conocido históricamente como el “Himno Nacional Negro”, será interpretado por la ganadora del Grammy y estrella del R&B, Coco Jones.

¡Novedad de última hora! Green Day se une a la apertura

La NFL confirmó que la banda californiana Green Day será la encargada de abrir oficialmente las ceremonias previas. Su presentación será un tributo especial a las seis décadas de historia del Super Bowl y servirá para rendir homenaje a los antiguos Jugadores Más Valiosos (MVP) que estarán presentes en el campo de Santa Clara.

