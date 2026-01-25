¡Histórico! El colombiano Christian González, héroe de la jornada, jugará el Super Bowl con los Patriots

Logo del Super Bowl 60 tomado de Wikipedia / Cristian González en una imagen de la NFL

Resumen: Christian González, on una lectura perfecta del envío y una agilidad impresionante, el colombiano interceptó el balón, recuperando la posesión para su equipo y sentenciando el destino del encuentro

Minuto30.com .- El deporte colombiano ha alcanzado una nueva frontera. El próximo 8 de febrero, por primera vez en la historia de la NFL, un jugador de raíces colombianas pisará el campo del Super Bowl. El esquinero Christian González se convirtió en el héroe de la jornada al sellar la clasificación de los New England Patriots, quienes vencieron este domingo 10-7 a los Denver Broncos en un duelo defensivo de infarto.

La última vez que la franquicia de Nueva Inglaterra llegó al “Gran Juego” fue en 2019, cerrando la legendaria era de Tom Brady. Siete años después, de la mano de una nueva generación y una defensiva de acero, los Patriots buscarán su séptimo trofeo Vince Lombardi.

La jugada de la gloria: El sello colombiano

El partido fue una batalla táctica de pocos puntos donde la tensión se mantuvo hasta el último suspiro. Con menos de dos minutos en el reloj y los Broncos buscando un avance desesperado para empatar o dar vuelta al marcador, el mariscal de campo Jarrett Stidham lanzó un pase profundo que buscaba el milagro.

Fue allí donde apareció la figura de Christian González. Con una lectura perfecta del envío y una agilidad impresionante, el colombiano interceptó el balón, recuperando la posesión para su equipo y sentenciando el destino del encuentro. Esta jugada no solo reafirmó el peso de la defensiva de New England en esta temporada, sino que puso el nombre de Colombia en la cima del fútbol americano profesional.

Drake Maye y el esfuerzo terrestre

En el plano ofensivo, el joven mariscal de los Patriots, Drake Maye, tuvo una jornada discreta por aire (10 de 21 pases para 86 yardas). Sin embargo, su impacto fue determinante por la vía terrestre, donde sumó 65 yardas en 10 acarreos. Maye anotó el único touchdown terrestre de su equipo tras una carrera clave de 28 yardas que rompió el muro de Denver.

Por el lado de los Broncos, la ausencia por lesión de su mariscal novato estrella, Bo Nix, fue un golpe irrecuperable. Jarrett Stidham, aunque voluntarioso, mostró irregularidad y terminó entregando el balón en la jugada definitiva ante González.

Camino al 8 de febrero: ¿Quién será el rival?

Con este triunfo, los New England Patriots se coronan campeones de la Conferencia Americana. Su rival para el Super Bowl del 8 de febrero saldrá del ganador de la final de la Conferencia Nacional, que disputan este mismo domingo los Seattle Seahawks y Los Angeles Rams.

Curiosamente, si el rival resultan ser los Rams, se repetiría el enfrentamiento de aquel Super Bowl de 2019, la última vez que los Patriots alzaron el trofeo. Lo que es seguro es que todo un país estará atento a la pantalla para ver a Christian González hacer historia con la bandera tricolor en lo más alto de la NFL.

Aquí más Noticias de Deportes