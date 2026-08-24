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    Cae en Bogotá un hombre señalado de abusar de una mujer: había salido de prisión hace un mes

    Un hombre fue capturado en San Cristóbal, Bogotá, señalado de ser el presunto responsable de un caso de abuso sexual contra una mujer.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Cae en Bogotá un hombre señalado de abusar de una mujer: había salido de prisión hace un mes

    Resumen: Un hombre fue capturado por un presunto abuso sexual en Bogotá. Según la Policía, había recuperado su libertad hace un mes.

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    Un hombre fue capturado por la Policía Metropolitana de Bogotá, señalado como presunto responsable de un caso de abuso sexual ocurrido en la localidad de San Cristóbal.

    Según las autoridades, el sospechoso había recuperado su libertad aproximadamente un mes antes, luego de permanecer en prisión por un delito de acceso carnal violento.

    Los hechos se registraron en el barrio Los Alpes, donde una mujer fue encontrada por habitantes del sector después de haber sido presuntamente atacada en una zona boscosa.

    De acuerdo con el reporte policial, la víctima manifestó que un hombre la habría abordado por la espalda, la habría golpeado y arrastrado hasta otro punto del lugar, donde presuntamente ocurrió la agresión sexual.

    Tras recibir la alerta de la comunidad, uniformados acudieron al sitio y trasladaron a la mujer a un centro asistencial. Allí se activó el protocolo de atención médica integral establecido para casos de violencia de género.

    Lea también: Violencia de género: Más de 5 mil mujeres acudieron a las rutas de atención de Medellín en 2026

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    Mientras la víctima recibía asistencia, las autoridades iniciaron la búsqueda del señalado agresor. La revisión de cámaras de seguridad permitió establecer las características de la persona que habría estado involucrada en el hecho y hacer seguimiento a su desplazamiento.

    El operativo permitió ubicarlo en inmediaciones del barrio Córdoba, también en San Cristóbal. Los uniformados procedieron con la captura y lo dejaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para que responda por el presunto delito de acceso carnal violento.

    Durante la verificación de sus antecedentes, las autoridades establecieron que el hombre había estado privado de la libertad por el mismo delito y que había recuperado su libertad cerca de un mes antes.

    La Fiscalía adelantará el proceso judicial correspondiente y, de acuerdo con lo informado por las autoridades, se solicitaría una medida de aseguramiento mientras avanza la investigación.

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