Señalado asesino del periodista Mateo Pérez tenía dos escoltas de empresa ligada a reconocidos artistas

Resumen: La investigación del caso del periodista Mateo Pérez reveló que alias ‘Víctor Chalá’, señalado como presunto responsable, fue capturado en Tolima acompañado por personas que, según el diario El Tiempo, estarían acreditadas como escoltas de una empresa de seguridad privada. Las autoridades buscan esclarecer cómo se dio esa relación y qué tipo de servicio se prestaba, mientras la Fiscalía avanza con el análisis de las pruebas incautadas y mantiene las medidas judiciales contra los capturados.

Nuevos elementos surgieron en la investigación contra John Edison Chalá Torrejano, alias ‘Víctor Chalá’, señalado integrante del frente 36 de las disidencias de las Farc y procesado por su presunta participación en el asesinato del periodista Mateo Pérez, ocurrido el pasado 7 de mayo en Antioquia.

Uno de los puntos que ahora centra la atención de las autoridades está relacionado con las personas que acompañaban al presunto cabecilla al momento de su captura. Según una investigación revelada por el diario El Tiempo, dos de los hombres detenidos junto a él contaban con acreditaciones vigentes como escoltas de una empresa de seguridad privada que ha prestado servicios a figuras del entretenimiento nacional e internacional.

La captura de alias ‘Víctor Chalá’ se realizó el 13 de junio en el peaje de Flandes, Tolima, cuando se movilizaba en una camioneta de alta gama acompañado por otras cinco personas. Posteriormente, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzan las investigaciones en su contra.

Escoltas bajo la lupa de las autoridades

De acuerdo con El Tiempo, entre los capturados se encuentran César Augusto Lara Alvarado y Óscar Javier Antolínez, quienes aparecen registrados como escoltas acreditados ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con permisos vigentes hasta el 6 de noviembre.

El caso ha generado interrogantes dentro del proceso judicial, debido a que las autoridades buscan establecer cómo un presunto integrante de una estructura armada ilegal terminó siendo custodiado por personal vinculado a una empresa legalmente constituida.

Durante el operativo también fueron incautadas armas de fuego registradas a nombre de la compañía para la cual trabajaban los escoltas, lo que hace parte del material que actualmente es analizado por los investigadores.

La empresa y su relación con el entretenimiento

El diario El Tiempo también reveló que los escoltas harían parte de la empresa Eagle American de Seguridad, fundada en 2009 en Cúcuta, la cual ha difundido en redes sociales servicios de protección a figuras del espectáculo.

Entre los nombres asociados públicamente a la compañía figuran artistas como Carlos Vives, Pipe Bueno y el rapero estadounidense 6ix9ine.

Sobre este punto, el abogado de la empresa, Cristian Camilo Rico, explicó al medio:

“Nosotros tenemos un grupo de escoltas, digamos en Medellín y en Bogotá. Estas personas son las encargadas de escoltar a artistas, Blessd, Ryan Castro, o servicios que supediten una asignación personal”.

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No obstante, el abogado del cantante Blessd, Santiago Trespalacios, aclaró a El Tiempo que no existe ningún vínculo contractual entre el artista y la empresa mencionada.

Defensa de la compañía

Frente a las capturas, la defensa de Eagle American de Seguridad aseguró que la empresa no tenía conocimiento del servicio que estaban prestando los escoltas al momento de los hechos.

Según el abogado Cristian Camilo Rico:

“Lo que pasó es que presuntamente contactan a uno de los escoltas para el servicio de ese señor Chalá y ellos proceden a realizarlo, pero no comunican nada a la empresa”.

Agregó además que cualquier servicio debe contar con autorización formal:

“Como reiteramos el pasado jueves en audiencia, la empresa nada tiene que ver porque no hay una orden de servicio”.

Elementos incautados y proceso judicial

Durante el operativo fueron decomisadas armas de fuego, munición, teléfonos celulares de alta gama y dinero en efectivo.

Las autoridades señalaron que alias ‘Víctor Chalá’ portaba una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros, junto con proveedores y otros dispositivos móviles. En el vehículo también se hallaron armas adicionales y cerca de 33 millones de pesos en efectivo.

La Fiscalía imputó a los escoltas por el delito de porte ilegal de armas, al considerar que estaban prestando un servicio no autorizado por la empresa.

Mientras alias ‘Víctor Chalá’ fue enviado a prisión junto a otro de los capturados, los dos escoltas recibieron medida de detención domiciliaria mientras avanzan las investigaciones.

Finalmente, las autoridades continúan analizando los teléfonos incautados y demás evidencias para establecer quién coordinó el servicio de protección y cuál era la relación real entre los capturados y el presunto integrante de las disidencias de las Farc.