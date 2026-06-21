Resumen: La jornada de la segunda vuelta presidencial en Antioquia ha transcurrido con normalidad, aunque las autoridades reportaron seis capturas por diferentes delitos. Entre los casos más llamativos está la detención de un hombre que se dirigía hacia Segovia con una pistola y más de 114 millones de pesos en efectivo. También hubo capturas por presunto fraude al sufragio, requerimientos judiciales y delitos sexuales en distintos municipios del departamento. Mientras tanto, la Gobernación destacó que el proceso electoral avanza sin alteraciones de orden público.

Delitos sexuales, fraude y millones en efectivo: las capturas que sacudieron la segunda vuelta en Antioquia

La jornada de la segunda vuelta presidencial en Antioquia avanza con normalidad, según el reporte de las autoridades. Sin embargo, durante las primeras horas de las votaciones fueron capturadas seis personas por diferentes delitos en distintos municipios del departamento.

El caso que más llamó la atención se registró en el municipio de Cantagallo, sur de Bolívar, donde fue detenido un hombre que se dirigía hacia Segovia, en el Nordeste antioqueño. Durante el procedimiento, las autoridades le encontraron una pistola y 114 millones 800 mil pesos en efectivo.

Sobre este hecho, el secretario de Seguridad de Antioquia, brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez, explicó:

“El sujeto manifiesta que se trasladaba hacia el municipio de Segovia. Llevaba consigo un arma de fuego tipo pistola, marca Córdoba, 9 milímetros, y 114 millones 800 mil pesos. De tal manera que fue capturado y ya él tendrá que explicar ese dinero y por qué porta un arma de fuego un día como hoy, donde los permisos están totalmente restringidos”.

Las autoridades indicaron que el capturado deberá responder ante la justicia por el porte del arma y explicar el origen y destino de los recursos que transportaba.

Otras capturas durante las elecciones

Además de este procedimiento, se reportó una captura en Itagüí por presunto fraude al sufragio. En Cañasgordas fueron detenidas dos personas que eran requeridas por las autoridades judiciales.

Igualmente, se registraron dos capturas por delitos sexuales en los municipios de El Santuario y Puerto Berrío.

Todos los casos quedaron a disposición de las autoridades competentes para adelantar los respectivos procesos judiciales.

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Balance positivo en el departamento

Pese a estos hechos, la Gobernación de Antioquia aseguró que la jornada electoral se desarrolla en completa normalidad. Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado para hacer seguimiento a las elecciones, se mantiene monitoreo permanente en los 125 municipios del departamento.

El secretario de Gobierno de Antioquia, Luis Fernando Begué Trujillo, aseguró que los reportes recibidos desde las diferentes localidades muestran un panorama tranquilo.

“El balance es muy positivo, desde que instalamos esta mañana el Puesto de Mando Unificado, que está instalado desde el miércoles anterior, todo marcha en orden”.

Asimismo, señaló que se ha mantenido comunicación con alcaldes, secretarios de Gobierno y demás autoridades locales para verificar el desarrollo de la jornada.

“Hicimos un barrido por todos y cada uno de los municipios del departamento, hablando con sus secretarios de Gobierno, algunos alcaldes, los personeros, etcétera. Después de eso, ya hemos ido recibiendo información de algunos de los municipios y todo en realidad marcha en orden, sin ningún problema”.

Las autoridades recordaron que cerca de 19.000 integrantes de la Fuerza Pública fueron desplegados en Antioquia para garantizar la seguridad de los votantes y la protección de los puestos de votación.

Además, reiteraron el llamado a no fotografiar el tarjetón electoral, práctica que está prohibida y que puede estar relacionada con presiones indebidas por parte de grupos ilegales.

“Los bandidos le decían a la gente que tenían que votar por determinado candidato y que tenían que llevarle foto del tarjetón. Eso está prohibido. Uno se acerca al habitáculo y marca el voto por quien quiera”, concluyó el secretario de Seguridad.