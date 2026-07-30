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    Senador Santiago Montoya denuncia grave crisis de infraestructura y abandono estatal en el Urabá antioqueño

    El senador Santiago Montoya denunció el abandono en el Urabá antioqueño, donde 60 mil personas sufren por vías destruidas y puentes caídos.

    Publicado por: Julian Medina

    Santiago Montoya
    Cortesía.
    Senador Santiago Montoya denuncia grave crisis de infraestructura y abandono estatal en el Urabá antioqueño

    Resumen: Durante una intervención en el Senado, el senador Santiago Montoya denunció el abandono estatal en el Urabá antioqueño, señalando que más de 60.000 habitantes de Necoclí, San Juan de Urabá y Arboletes se encuentran incomunicados tras el colapso de puentes durante la ola invernal de enero y el deterioro de más de seis años en la malla vial a cargo del Invías. Además del aislamiento terrestre y la falta del puente militar prometido, el congresista advirtió sobre la destrucción del 40 % de los cultivos de plátano, exigiendo a la UNGRD y al Invías la pronta ejecución de soluciones de infraestructura y apoyo humanitario para la región.

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    Durante una intervención en el Senado de la República, el senador antioqueño Santiago Montoya Montoya lanzó una severa advertencia sobre la crisis humanitaria y de infraestructura que atraviesan los municipios de Necoclí, San Juan de Urabá y Arboletes, en la subregión del Urabá antioqueño.

    El parlamentario presentó pruebas del avanzado estado de deterioro de una arteria vial a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) que acumula más de seis años sin intervención. A esta problemática se suma el impacto de la ola invernal registrada en enero, cuando la crecida del río destruyó las estructuras de los puentes que unen a San Juan de Urabá con Necoclí y Arboletes, dejando aisladas a más de 60.000 personas.

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    Según la denuncia, la ausencia del prometido puente militar mantiene a San Juan de Urabá dividido en dos. Adicionalmente, el sector agropecuario enfrenta pérdidas severas tras la destrucción del 40 % de los cultivos de plátano, insumo clave para la economía local.

    Ante este panorama, el legislador solicitó la acción inmediata del Invías y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), exigiendo obras de infraestructura definitivas y atención real para devolver la conectividad a esta zona productiva del país.

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    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


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