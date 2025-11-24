Senador Esteban Quintero exige explicaciones a Petro por presuntos nexos entre alias ‘Calarcá’ y el Gobierno

Resumen: El senador Esteban Quintero pidió al presidente Gustavo Petro aclarar los presuntos vínculos entre alias Calarcá, jefe de disidencias de las Farc, y altos funcionarios del Estado, señalando además la falta de acción de la Fiscalía tras la detención de Calarcá y su círculo cercano, quienes fueron dejados en libertad pese a estar armados y portar grandes sumas de dinero.

El senador de la República Esteban Quintero Cardona del Centro Democrático exigió explicaciones al presidente Gustavo Petro sobre los presuntos vínculos entre el jefe de las disidencias de las Farc, Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, y funcionarios del Estado, según reveló una investigación de Noticias Caracol.

“Gravísimo. Las revelaciones de Caracol muestran posibles nexos entre disidencias y miembros del Estado, y una Fiscalía que no actúa. ¿Será esta la razón por la cual este nefasto Gobierno no persigue la criminalidad y le entregó el país a los bandidos?”, afirmó el senador.

La investigación indica que alias ‘Calarcá’, comandante del Bloque Magdalena Medio del autodenominado Estado Mayor Central de las Farc, habría apoyado financieramente la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Esto le podría interesar: David Luna le pide explicaciones a Petro por el caso Calarcá: «si se confirma tiene que renunciar»

Además, se señalan presuntos vínculos entre el círculo cercano del jefe insurgente y altos funcionarios y militares del Ministerio de Defensa, de la Dirección Nacional de Inteligencia y otras dependencias estatales. La información, obtenida de correos electrónicos y dispositivos móviles, da cuenta de reuniones, conversaciones y una estrecha cercanía.

El senador Quintero cuestionó además la actuación de la Fiscalía, recordando que ‘Calarcá’ fue detenido en julio del año pasado en Antioquia mientras se movilizaba en una caravana de la Unidad Nacional de Protección.

Durante la detención, el jefe de las disidencias estaba acompañado por hombres fuertemente armados, altas sumas de dinero en efectivo y un menor de edad, presunta víctima de reclutamiento desde los 12 años. Sin embargo, la Fiscalía decidió dejarlos en libertad, argumentando que se trataba de supuestos “gestores de paz”.

“¿Quién permitió esto? ¿Quién se benefició? Gustavo Petro, Colombia espera respuestas”, agregó Quintero, exigiendo claridad frente a lo que considera posibles irregularidades en la relación entre el Estado y las disidencias de las Farc.