Resumen: El precandidato presidencial David Luna reaccionó con vehemencia al informe sobre alias ‘Calarcá’, asegurando que el Gobierno está "arrodillado al narcotráfico". Luna denunció que la inteligencia del Estado y el Ejército habrían sido infiltrados o "negociados" como consecuencia de la 'Paz Total'. En su declaración, cuestionó el silencio de la Fiscalía y lanzó un ultimátum: exigió explicaciones inmediatas al presidente Gustavo Petro y afirmó que, de confirmarse los nexos con las disidencias, el mandatario "deberá renunciar".

David Luna le pide explicaciones a Petro por el caso Calarcá: “si se confirma tiene que renunciar”

La tormenta política desatada por el informe de Noticias Caracol sobre la supuesta alianza entre el Gobierno y las disidencias de las FARC ha provocado una de las reacciones más contundentes desde la oposición. El senador y precandidato presidencial, David Luna, emitió un fuerte pronunciamiento en el que advierte que, de comprobarse la veracidad de estas denuncias, el presidente Gustavo Petro debería apartarse del cargo.

A través de su cuenta en X, Luna no escatimó en calificativos, asegurando que las revelaciones son “demoledoras” y evidencian a una administración que, según sus palabras, está “arrodillada al narcotráfico”.

La denuncia: Inteligencia infiltrada

El eje de la crítica del congresista se centra en los detalles del informe periodístico que vinculan a alias ‘Calarcá’ —a quien Luna tilda de “traqueto disfrazado de guerrillero”— con altos mandos del Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

“La pregunta es inmediata: ¿cómo terminó el narcotráfico teniendo acceso a quienes deben combatirlo? Todo indica que la inteligencia del país pudo haber sido infiltrada, o incluso negociada, con estructuras narcotraficantes”, cuestionó el senador.

Un ataque frontal a la ‘Paz Total’

Para Luna, este escándalo no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de la implementación de la política de ‘Paz Total’. Según el precandidato, esta estrategia ha permitido el fortalecimiento de grupos criminales bajo el amparo de negociaciones que, a su juicio, han vulnerado la seguridad nacional.

Además, el senador lanzó un dardo a la Fiscalía General de la Nación, cuestionando su silencio frente a hechos de tal gravedad que comprometen la institucionalidad democrática.

El ultimátum

El mensaje de Luna concluyó con una exigencia directa al Jefe de Estado, elevando la presión política al máximo nivel:

“Le exijo al Presidente explicaciones inmediatas y si se confirma dicha denuncia, deberá renunciar. ¡Esto tiene que cambiar ya!”, sentenció el precandidato, marcando una línea roja en la relación entre el Congreso y el Ejecutivo.

