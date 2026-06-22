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Resumen: El senador republicano Bernie Moreno destacó la transparencia y eficiencia del sistema electoral colombiano y anunció una invitación al Congreso de EE.UU.

Senador republicano comparó elecciones de Colombia con las de California y elogió el sistema electoral colombiano

El senador republicano y observador internacional Bernie Moreno elogió el desempeño de las autoridades electorales colombianas durante la segunda vuelta presidencial y aseguró que el sistema electoral colombiano se convirtió en un ejemplo de eficiencia y transparencia para otros países.

Durante una entrevista con W Radio, el congresista destacó el trabajo realizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional durante la jornada democrática que definió al nuevo presidente de Colombia.

Moreno calificó el proceso electoral como una experiencia positiva y afirmó que buscará llevar la experiencia colombiana al escenario político estadounidense.

Según explicó, tiene previsto invitar al presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, y al registrador nacional, Hernán Penagos, para que expongan ante el Congreso de Estados Unidos aspectos relacionados con la organización y ejecución de las elecciones en Colombia.

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El senador señaló que la intención es mostrar cómo funciona el sistema electoral colombiano y compararlo con algunos procesos electorales desarrollados en estados norteamericanos como California, a los que cuestionó por su nivel de eficiencia.

Asimismo, reveló que sostuvo una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre los resultados electorales en Colombia.

Según Moreno, el presidente estadounidense considera que mantendrá una relación positiva con el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Las declaraciones se producen pocas horas después de conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial, en la que Abelardo de la Espriella fue elegido como nuevo mandatario de los colombianos, dando paso al inicio de una nueva etapa política para el país.

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