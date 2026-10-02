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    Le pillaron el cargamento: 600 kilos de base de coca iban escondidos en un furgón

    Un cargamento de 600 kilos de base de coca habría sido descubierto dentro de un furgón en Picaleña, Ibagué.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Le pillaron el cargamento: 600 kilos de base de coca iban escondidos en un furgón
    captura del video de X.
    Le pillaron el cargamento: 600 kilos de base de coca iban escondidos en un furgón

    Resumen: Unos 600 kilos de base de coca habrían sido encontrados ocultos en un furgón durante un operativo de la DIJIN y el FBI en Picaleña, Ibagué.

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    Un cargamento de aproximadamente 600 kilos de base de coca habría sido incautado durante un operativo conjunto realizado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional y el FBI en el sector de Picaleña, en Ibagué.

    De acuerdo con la información conocida sobre el procedimiento, la sustancia habría sido transportada de manera oculta dentro de la estructura de un vehículo tipo Thermo King. La modalidad habría buscado dificultar la detección del cargamento durante los controles realizados en carretera.

    La intervención de un canino especializado en detección de sustancias ilícitas habría sido determinante para descubrir el posible cargamento.

    Luego de que el animal alertara sobre la presencia de una sustancia sospechosa, los uniformados habrían realizado una revisión más exhaustiva del automotor.

    Durante la inspección habrían encontrado 150 paquetes ocultos en la estructura del furgón. Cada uno tendría un peso aproximado de cuatro kilogramos, lo que daría como resultado cerca de 600 kilos de la sustancia.

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    En medio del procedimiento también habría sido capturado en flagrancia el conductor del vehículo, identificado como Jorge, quien quedó a disposición de las autoridades competentes para el proceso de judicialización correspondiente.

    Según la información suministrada por las autoridades, el cargamento habría salido del sur del país y tendría como destino presuntos laboratorios clandestinos ubicados en diferentes zonas del centro y norte de Colombia.

    Los investigadores manejan como hipótesis que la base de coca sería trasladada hasta esos lugares para continuar con procesos de transformación y producción de derivados de la cocaína.

    Ahora las autoridades deberán establecer la procedencia exacta del cargamento, quién estaría detrás de su transporte y qué organización criminal estaría relacionada con la droga incautada.

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