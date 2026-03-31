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Resumen: Un hombre amenazó con un cuchillo a un pasajero dentro de un bus de TransMilenio. El hecho quedó en video y generó rechazo.

Vendedor informal sacó cuchillo para obligar a un colado a pagar el pasaje en TransMilenio

Un nuevo caso de intolerancia y violencia quedó registrado dentro del sistema TransMilenio en Bogotá, luego de que un hombre amenazara con un arma blanca a otro pasajero en medio de una discusión al interior de un bus.

El hecho se compartió en redes sociales; muestra a un sujeto intimidando a otro hombre mientras le exige que pague el pasaje.

Según lo que se observa en las imágenes, el altercado se habría originado porque presuntamente la víctima se negaba a cancelar el valor del tiquete.

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Durante la confrontación, el agresor sostiene un cuchillo y lanza reclamos en tono amenazante, asegurando que “también es su trabajo”, lo que ha generado múltiples reacciones por parte de los ciudadanos debido al nivel de riesgo al que estuvieron expuestos los pasajeros.

Tras conocerse el caso, la empresa de TransMilenio rechazó lo ocurrido y reiteró su llamado a la ciudadanía para evitar comportamientos violentos.

“Rechazamos todo acto de violencia, agresión e intolerancia en la ciudad y hacemos un respetuoso, pero contundente llamado de atención para evitar este tipo de hechos”, indicó la entidad.

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La empresa también señaló que está dispuesta a colaborar con las autoridades para identificar al responsable y avanzar en las investigaciones correspondientes.

Finalmente, TransMilenio reiteró su compromiso de fortalecer las estrategias de seguridad dentro del sistema, así como de promover la convivencia entre los usuarios para evitar que situaciones como esta se repitan.

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