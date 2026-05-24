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Resumen: Más de 500 personas fueron capturadas en Bogotá durante operativos adelantados por la Policía, la Fiscalía y otras autoridades contra delitos como microtráfico y hurto. Entre los resultados se destaca la desarticulación de la banda ‘Los Olivares’, además de capturas en TransMilenio y la detención de dos hombres señalados de un robo millonario en una bodega de textiles.

Semana de terror para los delincuentes en Bogotá: más de 500 capturados en operativos masivos

Las autoridades reportaron la captura de más de 500 personas en Bogotá durante una semana de operativos desarrollados en distintas localidades de la capital, en acciones enfocadas en combatir delitos como tráfico de estupefacientes, hurto y otras actividades criminales.

Los procedimientos fueron adelantados por la Policía Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, mediante labores de inteligencia, seguimientos e intervenciones en diferentes sectores de la ciudad.

Desarticulan red señalada de tráfico de drogas en Usme

Uno de los resultados más relevantes fue la desarticulación del grupo delincuencial conocido como ‘Los Olivares’, señalado de operar en varios barrios de la localidad de Usme.

Según las investigaciones, la estructura trasladaba marihuana, bazuco y cocaína desde la localidad de Santa Fe utilizando taxis y buses de servicio público para evitar controles de las autoridades. Posteriormente, las sustancias eran almacenadas en viviendas utilizadas como puntos clandestinos de acopio y distribución.

Las autoridades indicaron que la investigación tomó cerca de ocho meses y contó con el trabajo de agentes encubiertos que permitieron identificar la forma en la que operaba la organización.

Entre los capturados aparecen alias ‘Pepa’ y ‘Vanesa’, señaladas de coordinar zonas de distribución, mientras que alias ‘Flaco’, ‘Tato’, ‘Andrés’ y ‘El Mono’ estarían relacionados con la comercialización de droga en comercios y sectores cercanos a entornos escolares. Además, el grupo sería investigado por su presunta relación con al menos dos homicidios ocurridos en disputas entre bandas delincuenciales.

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Capturas durante megatoma en TransMilenio

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Las autoridades también realizaron una intervención masiva sobre la troncal de la Avenida Caracas, donde participaron más de 150 uniformados y funcionarios de diferentes entidades distritales.

Durante el operativo fueron capturadas tres personas en flagrancia por hurto dentro del sistema TransMilenio. Uno de los casos ocurrió en la estación Flores, donde un hombre fue sorprendido con un celular que habría sido robado minutos antes mediante la modalidad de cosquilleo.

Además, 11 ciudadanos fueron trasladados al Centro de Traslado por Protección por hechos relacionados con riñas, ingreso irregular al sistema y reventa ilegal de pasajes en estaciones de la troncal Caracas.

Persecución aérea tras robo millonario

Otro de los procedimientos se registró en la localidad de Antonio Nariño, donde dos hombres fueron capturados por su presunta participación en el robo de mercancía avaluada en aproximadamente 200 millones de pesos dentro de una bodega de textiles.

El caso comenzó luego de una llamada a la Línea 123 que alertó sobre el posible hurto. Cuando las patrullas llegaron al lugar, varios sospechosos intentaron escapar tras reaccionar violentamente contra los uniformados.

Durante la persecución intervino el helicóptero Halcón de la Policía de Bogotá, que realizó seguimiento aéreo mientras las unidades en tierra ejecutaban un ‘Plan Candado’ para interceptar a los señalados responsables.

Finalmente, dos hombres fueron capturados y enviados a prisión mientras avanzan los procesos judiciales correspondientes.