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Resumen: Un operativo en pagadiarios del barrio San Bernardo, en Bogotá, dejó la captura de siete personas por tráfico de estupefacientes y la incautación de cerca de 10.000 dosis de bazuco, además de marihuana, cocaína, celulares robados, bicicletas hurtadas, municiones y armas blancas. Durante las inspecciones, las autoridades hallaron droga oculta en diferentes objetos, incluido un peluche. La intervención fue realizada por la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad en ocho inmuebles del sector.

¡Ocultas hasta en peluches! Capturan a 7 personas con 10.000 dosis de droga en San Bernardo

Un operativo conjunto entre la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Seguridad dejó como resultado la captura de siete personas y la incautación de una importante cantidad de estupefacientes en el barrio San Bernardo, localidad de Santa Fe.

La intervención se desarrolló en varios pagadiarios del sector, señalados por la comunidad como puntos utilizados para el presunto expendio de drogas y otras actividades delictivas. En total, las autoridades realizaron registros simultáneos en ocho inmuebles, con el apoyo de más de 150 uniformados.

Durante el procedimiento, los agentes ingresaron a las edificaciones y adelantaron inspecciones detalladas habitación por habitación, revisando zonas comunes, camas, clósets, maletines y otros espacios donde podrían ocultarse sustancias ilícitas o elementos relacionados con delitos.

Capturas en flagrancia por tráfico de estupefacientes

Como resultado de la operación, siete personas fueron capturadas en flagrancia por el delito de tráfico de estupefacientes, según informaron las autoridades.

La acción policial permitió además la incautación de cerca de 10.000 dosis de bazuco, más de mil gramos de marihuana y 11 papeletas de cocaína listas para su distribución en el sector.

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Asimismo, fueron hallados dinero en efectivo, celulares con reporte de hurto, cuatro bicicletas que habían sido reportadas como robadas, municiones y armas blancas, elementos que estaban ocultos dentro de diferentes habitaciones de los pagadiarios intervenidos.

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En algunos casos, la droga fue encontrada en lugares poco convencionales. En una de las habitaciones, por ejemplo, una mujer habría intentado ocultar más de mil dosis de bazuco y otras sustancias dentro de un peluche junto con dinero en efectivo, con el fin de evadir los controles policiales.

Elementos ocultos en habitaciones y zonas comunes

De acuerdo con el reporte oficial, en otras habitaciones se hallaron estupefacientes escondidos dentro de maletines, así como celulares reportados como hurtados almacenados en gavetas de armarios. También se encontraron bicicletas robadas en áreas comunes de los inmuebles intervenidos.

Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes adelantarán el proceso judicial correspondiente por los delitos imputados.

Intervención para recuperar el control del sector

La Secretaría de Seguridad indicó que este tipo de operativos hace parte de las acciones para intervenir zonas del centro de Bogotá afectadas por estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes, el hurto, la receptación y otras conductas que alteran la convivencia ciudadana.

Con estas intervenciones, las autoridades buscan recuperar el control de espacios considerados críticos y reducir el impacto de estas economías ilegales en el sector de San Bernardo.